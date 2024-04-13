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2024癌症論壇／治療權、工作權、心靈支持 癌後三支好箭

聯合報／ 記者蔡怡真許凱婷周佩怡林琮恩蘇湘雲／台北即時報導
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，罹患攝護腺癌的作家H說：「我們無法控制疾病的到來，也無法改變治療副作用；卻可以改變自己心態與生活作息。」記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，罹患攝護腺癌的作家H說：「我們無法控制疾病的到來，也無法改變治療副作用；卻可以改變自己心態與生活作息。」記者葉信菉／攝影

隨著精準醫療的治療趨勢，癌症已成為慢病化，但新藥、新科技費用昂貴，健保財源有限情形，政大商學院副院長彭金隆提出第二層健保的可能性，期待公私保共營解決醫療負擔；另外，針對困難癌症治療，國衛院癌研所帶來「癌王」胰臟癌最新治療方式；癌友如何保留工作權、運動防癌及社區癌友關懷啟動，都希望讓癌友的第二人生可以活好活久。

聯合連續六年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，今年論壇主題是「Love & Care友善抗癌行動」，於4月13、14日於政大公企中心A2國際會議廳隆重登場，兩天活動中，超過20位重磅級專家、學者登台分享最新癌症相關政策、治療趨勢等最新資訊，現場三百多位民眾也熱情參與。

國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍以「國衛院推動癌症治療的核心-台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）」為題進行演講，她指出，TCOG推動跨院際癌症治療方法的臨床試驗、開發新抗癌藥物、合併藥物新組合及免疫療法等新療法，目前持續進行多種癌別的精準醫療計畫。

蔡慧珍帶來最新晚期胰臟癌與膽道癌治療計畫，以膽道癌為例，以免疫藥物nivolumab加 gemcitabine、口服S-1的藥物組合，總體反應率可達45.9％，整體療效明顯提升，副作用降低、也不需住院治療，可以讓癌症病患治療品質提升。

癌症新藥愈來愈貴，健保總額年成長率年跟不上藥費成長，商業保險成為癌症治療重要資源。政治大學商學院副院長彭金隆勾勒出「第二層健保」想像，未來民眾在繳交健保費時，可能同時收到衛福部通知，可選擇第二層健康保險，並有不同計畫，行政程序由健保署來負責，但由商業保險協助民眾支付健保無法納入的醫療項目。

彭金隆說，第二層健保必須「公私協力」，目前商業保險36%的費用花在核保、行政及管理，實際用於理賠比率僅五成，若能讓使行政機關負責醫療保險行政成本，以公辦民營方式邀集保險公司成立共保組織，提供民眾加保選項，加上健保署管控醫療費用與藥價議價能力等，能讓民眾保費費率下降，在不排除病弱體的情況下，形成大數法則，讓商保普及成第二層健保。

第二層健保未來或許可解決政府財務難題，但癌友更擔心工作權受影響，台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群表示，隨著癌症醫療科技進步，罹癌後存活率逐年上升，青壯年癌友與癌症共存也成為趨勢，但對比身心障礙勞工，癌友在職場上受到的保障相對薄弱。

台灣癌症基金會提供「癌症病友職能評估」、「第二職業技能培力訓練」與「癌家職力學堂」服務，希望進一步提升癌友就業機會，創造癌友就業友善環境。

亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱指出，近年癌症病人自殺率並沒未隨著癌症治療進步減緩，每十萬人仍有一百一十人，分析院內資料發現，一年內有六名患者輕生，其中只有一人看過身心科，半數是早期患者，多數輕生時間是離開醫院，回歸社區或家庭之後，如何在社區進行關懷，至關重要。

衛福部國健署今年四月推動「發展慈悲關懷社區暨以癌友家庭為中心之照護模式」試辦計畫，主動找尋癌友的蹤跡，目前全台有6家醫院參與，希望主動解決癌友心理層面的問題。

運動更是在國家癌症防治政策健康促進的一環，台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師、癌症希望基金會運動處方計畫負責人謝政毅表示，缺乏運動易導致慢性病、肌少症、骨鬆，增加失能、死亡機率，因此鼓勵民眾、尤其癌友，應盡早養成運動習慣。

謝政毅表示，癌友仍應以抗老化為目標進行肌力訓練，定期並逐漸增加活動量，每次10分鐘從事中度以上會喘的運動，每周150至300分鐘中等強度活動，或75到150分鐘高強度活動；基金會也與健身房合作，制定訓練不同身體部位的運動處方，協助癌友遠離靜態生活，讓常訓代替長照，恢復癌後健康體能。

作家H分享罹癌經驗，他不改幽默大砲風格，被診斷為攝護腺癌的他，提到罹癌前進行性行為已有「遲射」狀態，當時不以為意，甚至認為「持久」是幸福象徵，回想才發現早有徵兆。

談到論壇前幾日才回診，攝護腺特異抗原指數（PSA）又從0ng/mL升回0.07ng/mL，犀利的他自己沒在怕，還說「醫師說我很厲害，不服藥也可以撐到0.07，看來我要繼續吃藥了！」

但也因藥物副用導致男性女乳症，作家H特地以一襲俐落西裝，內搭女性束胸衣，開胸坦乳明示自己的副作用，他鼓勵癌症病患，「我們無法控制疾病的到來，也無法改變治療副作用；卻可以改變自己心態與生活作息。」

聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師謝政毅指出，缺乏運動易導致慢性病、肌少症、骨鬆，增加失能、死亡機率，因此鼓勵民眾、尤其癌友，養成運動習慣。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師謝政毅指出，缺乏運動易導致慢性病、肌少症、骨鬆，增加失能、死亡機率，因此鼓勵民眾、尤其癌友，養成運動習慣。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群指出，青壯年癌友與癌症共存成為趨勢，但對比身心障礙勞工，癌友在職場上受到的保障相對薄弱。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群指出，青壯年癌友與癌症共存成為趨勢，但對比身心障礙勞工，癌友在職場上受到的保障相對薄弱。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱表示，癌友治療回歸社區或家庭後，如何在社區進行關懷，至關重要。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱表示，癌友治療回歸社區或家庭後，如何在社區進行關懷，至關重要。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍以「國衛院推動癌症治療的核心-台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）」為題進行演講。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍以「國衛院推動癌症治療的核心-台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）」為題進行演講。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，國立政治大學商學院副院長彭金隆提出第二層健保的可能性，期待公私保共營解決醫療負擔。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部舉行2024癌症論壇，國立政治大學商學院副院長彭金隆提出第二層健保的可能性，期待公私保共營解決醫療負擔。記者葉信菉／攝影

健保署 抗癌 癌症治療 罹癌 運動

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