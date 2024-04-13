花蓮餘震不斷 合歡山杜鵑花季管制車輛銳減僅120輛

合歡山杜鵑花季今天高乘載管制，受到花蓮大地震影響，未出現上山賞花車潮，合歡山公路異常順暢，武嶺、昆陽、合歡山莊三座停車場更是空蕩蕩。不過，因為台中市梨山地區因中橫便道受阻，為了方便居民出入，梨山居民可持便道通行卡，可免受高乘載管制， 小貨車也可持卡通行。

合歡山高山杜鵑今年花況不錯，鳶峰至石門山沿線山坡都可見到玉山杜鵑盛開，小奇萊、合歡東峰步道，玉山杜鵑則開4、5成，奼紫嫣紅為高山增添繽紛色彩，合歡主峰預計4月下旬或5月初才會盛開。

為了不影響合歡山公路交通和停車秩序，公路局從今天起至6月16日實施假日高乘載管制，從台14甲線18K翠峰至41K大禹嶺路段，例假日上午6時至11時，僅限搭乘3人以上小客車進入。

今天高乘載及流量管制實施首日，仁愛警分局統計上午只有120輛自小客車和84輛機車上山，未出現大量車潮，但仍有20輛自小客車未達3人，被警方勸離。合歡山公路交通異常順暢，昆陽、武嶺、合歡山莊停車場4日起實施停車收費，因為車輛數太少，停車場內空蕩蕩。

仁愛警分局表示，高乘載管制車流量不如逾期，可能和403大地震有關，太魯閣國家公園封閉，加上這幾天餘震不斷，山區容易出現落石、坍方，讓不少民眾打消賞花的念頭。因為車流量不多，後續假日警方考慮機動管制，視車輛數和停車場容量，開放未達3人車輛進入，也請駕駛人配合員警管制，並注意路況，勿違規停車。