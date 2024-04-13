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嘉義地震發生後第6秒 第1個現地型地震預警系統發報
國家地震工程研究中心前研究員林沛暘，帶工程團隊創辦地震預警系統衛波科技公司，擔任執行長，嘉義昨天深夜到清晨發生8起有感地震，林沛暘說，國震中心建制的複合式地震速報，在地震發生後第6秒，第1個現地型地震預警對震央區域發報。
3日花蓮大地震，國震中心複合式地震速報，在地震發生後約10秒花蓮市先發出警報，17秒台中區域也發報，18秒氣象署區域型地震預警（CWB）對全台發地震速報。林沛暘說，地震無法預測，卻可透過地震波傳遞特性，提供可靠有效預警，預警原理是透過精密地震儀，偵測地震前微小P波（縱波），預測後續地震震度。
氣象署全台建置區域型地震監測儀3、400個，預計2年內增到600個，國震中心全台建置96套現地型地震預警系統；國震中心複合式地震速報會依據全台布設的地震預警主站，誰先測到，就對周遭鄉鎮發報警訊，爭取預警救命時間，靠近震央鄉鎮會先收到現地型地震預警，接著氣象署區域型預警系統會發全台警報。
「地震預警系統可以量身定製建置應用」，林沛暘說，他們建置的地震預警系統是給產業界的應用資訊，目前應用在學校、社宅、商辦、工廠使用等，連動相關設備，含電梯、瓦斯閥、廣播、避難指引燈等，可按建置機構需求設定地震強度，地震發出預警，讓電梯自動停梯，瓦斯閥關閉，爭取救命時間，目前國都中心社宅有相關規範，目前林口社宅安裝完成。
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