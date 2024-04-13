嘉義縣義竹、布袋連8震 學者提醒多在半夜發生應先準備

嘉義縣義竹鄉、布袋鎮4月陸續發生多起有感地震，昨天晚上11點43分至今天早上6點50分已經發生8起有感地震，都是淺層地震；其中2起顯著有感地震的震央在布袋鎮，其餘6起小區域有感地震震央在義竹鄉。學者提醒，近期地震都在半夜，應提早做好防災準備。

義竹鄉4月1日下午2點51分發生規模4.1地震後，接著當天下午2點54分、2點57分、3點1分陸續發生3起規模3以上餘震；布袋鎮4月3日凌晨3點26分發生規模4.8地震，隔天清明節義竹鄉又有2起規模3以上地震，4月8日凌晨1點23分再發生規模3.9、最大震度3級地震。

義竹鄉昨晚11點43分發生規模3.4地震、今晨3點35分發生規模3.3地震、4點21分發生規模3.3地震、4點59分發生規模3.5地震、5點30分發生規模3.5地震、6點50分發生規模3.3地震，都是小區域有感地震；布袋鎮今晨2點44分發生規模4.9地震、今晨4點發生規模4.0地震，都是顯著有感地震。

中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛說，布袋鎮、義竹鄉昨晚起發生多起地震，其中凌晨芮氏規模4.9地震最有感，位置與4月3日地震位置接近，都屬於淺層地震，但與梅山斷層應無關聯，但近期地震經常半夜發生，應提前做好防災準備，保護自己和家人安全。