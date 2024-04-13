嘉義縣連8震不尋常？氣象署：持續有地震活動 破碎帶造成

嘉義縣昨深夜到今天上午連續發生8起有感淺層地震，不少民眾睡夢中驚醒。中央氣象署地震中心技正林柏佑表示，這個區域持續有地震活動，地點和梅山斷層距離超過30公里。研判和梅山斷層沒有直接關係，發生原因是該區域的破碎帶所造成。

今天凌晨2時44分嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模4.9淺層地震，接著今天清晨4時同樣在嘉義縣布袋鎮發生規模4.0地震。此外還有6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。

林柏佑表示，這起地震發生在台灣西部、偏板塊碰撞前緣的部分。搜尋歷史地震分布，今天嘉義縣布袋鎮的地震，過去附近也都有一些規模4到5的地震發生。最近一次是本月1日規模4.3地震，接著3日有規模4.9地震，這個區域持續有地震活動。

他說，由於這起頻繁地震發生地點和梅山斷層距離超過30公里，台灣很多地方都有破碎帶，研判這起地震成因，比較偏向這個區域比較淺一點的破碎帶所造成的地震。

至於未來是否還會有較大地震？林柏佑表示，這個地區根據過去觀測，最大規模都沒有超過5，每隔幾年或十幾年都會有地震發生，今天地震後，未來3至5天都會有規模3至4的地震發生。

對於不少民眾反映聽到地鳴，林柏佑說，目前都沒有科學資料可以佐證。理論上來看，地鳴是有可能發生的，但是缺少明確的證據在哪些構造、哪些地震會有地鳴發生，可能有些民眾觀測到地鳴現象，但氣象署沒有針對地鳴作探討。