明起2天好熱！全台飆30度以上高溫 下周鋒面影響2地又有雨勢

中央氣象署預報員陳姵安表示，北部、東半部及金馬地區受鋒面影響，雲量較多，東半部近海有強對流，花東地區可能有局部較大雨勢。明、後天水氣減少，大多為多雲到晴，各地都回溫至30度以上，下周二另一波鋒面接近，北部再略降溫1、2度，北部及東半部都會出現明顯雨勢。

陳姵安指出，今天各地為晴到多雲，北部、東半部及金馬地區受鋒面影響，雲量較多，尤其東半部近海有強對流，不排除影響花東有局部較大雨勢，金門及馬祖則要留意低雲或霧影響能見度。今天午後東北部、北部地區及中南部山區要留意局部短暫雷陣雨，東部及東南部可能雨勢較大。

她表示，明天到後天上午水氣減少，僅東部及東南部有零星雨勢，午後山區也有局部陣雨。下周二下午鋒面接近，水氣明顯增加，周三鋒面通過，北台灣開始出現明顯降雨，東部及東南部降雨範圍也擴大。下周四、周五水氣就會再減少。

溫度方面，她指出，今天北部及東半部高溫受鋒面影響，約為28、29度，其他地區皆為30度以上，南部更有32、33度，近山區甚至有34、35度。明天起天氣轉好，北部高溫回升至30度以上，但下周二、周三鋒面接近，高溫會再降1、2度，平均約28、29度，低溫則都是21至24度。