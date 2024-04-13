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嘉義連8震台南民眾也嚇醒 地震包帶啥？消防局建議放「6物」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
近來地震頻傳，網友討論「地震包」該帶什麼東西，台南市消防局也「開箱」展示，給民眾參考。記者莊曜聰／攝影
近來地震頻傳，網友討論「地震包」該帶什麼東西，台南市消防局也「開箱」展示，給民眾參考。記者莊曜聰／攝影

花蓮0403地震災情嚴重，後續餘震頻傳，今天深夜到凌晨嘉義連8起淺層地震，嘉南地區民眾還被地鳴聲嚇醒，有網友說「晃到頭暈」，又討論到逃難用的「地震包」該準備什麼東西，哨子、手電筒、安全帽都入選，連阿嬤愛用的「白花油」都有人推薦，台南市消防局也解惑，建議民眾可在包內準備食物、藥品、防護品、工具、個人文件跟衣物，地震發生第一時間帶著跑

花蓮縣在這個月3日發生芮氏規模7.2強震，到11日為止共釀16死3失聯，還有上千人受傷，後續餘震搖不停，而西半邊的嘉義從4月初迄今也發生19次地震，且多為淺層地震，民眾有感，所以如何自保逃命，整理緊急避難包等話題，也引起網友重視及討論。

網友在社群論壇Dcard發文說地震時第一時間往外逃，回過神來發現身上只剩手機，整個人頭暈眼花，發問如果是避難包該放那些東西？網友也給出建議，包括雨衣、手套、瑞士刀、毛毯、哨子、手電筒、無線電等，提醒有老人家別忘多準備慢性病藥物，有嬰兒也要備好奶粉、奶瓶。

還有網友打趣說，地震實在太頻繁，怕搖到頭暈，也可以帶萬金油、白花油等提神醒腦小物，網友說多用途的藥品有必要，成分有薄荷醇、水楊酸都兼具鎮痛、止癢、消炎、提神，藥局有很多選擇，小瓶不占空間。

眾說紛紜，台南市消防局展示緊急避難包，內容物涵蓋食物、衣物、藥物、個人防護用品、其他工具、身分證明文件等；災管科科員王靖閔說，乾糧、水最好準備3天份量，手套是避免破碎物品傷害，雨衣、手電筒、行動電源、哨子都帶上，重要證件可用影本，若有需要可供救難人員確認身分。

王靖閔說，避難包可為家中每一成員量身準備，並放在必經的逃生口，跑的時候拿了就走，每半年要檢查更新一次不宜過重，逃生時記得穿鞋，也可戴上安全帽；而藥物方面，慢性病患者備妥常用藥物，一般人可準備有止痛、防蚊蟲、腸胃藥，以便利攜帶為主。

推薦物品可說是琳瑯滿目，令人眼花繚亂，台南市消防局為此「開箱」。

近來地震頻傳，網友討論「地震包」該帶什麼東西，有人秀出自己的裝備，食物藥品不可少。記者莊曜聰／翻攝
近來地震頻傳，網友討論「地震包」該帶什麼東西，有人秀出自己的裝備，食物藥品不可少。記者莊曜聰／翻攝
近來地震頻傳，網友討論「地震包」該帶什麼東西，有人說晃到頭暈，可醒腦又好攜帶的薄荷油也中選。記者莊曜聰／翻攝
近來地震頻傳，網友討論「地震包」該帶什麼東西，有人說晃到頭暈，可醒腦又好攜帶的薄荷油也中選。記者莊曜聰／翻攝

台南 嘉義 地震 消防隊

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