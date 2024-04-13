禁免洗餐具...機關學校改買飯捲、麵包餐盒 環團：環保做一半

環境部去年起推動免洗餐具減量，縣市政府與學校不得使用，也包括包裝水及一次用飲料杯，但給予空間若活動無法留在現場食用可改提供便當以外非塑膠包裝餐點，如點心麵包盒、水果盒、飯捲、飯糰、三明治、潛艇堡等，不少機關學校乾脆都改買飯捲、麵包餐盒取代，環團批此舉環保只做一半，垃圾並未減量。

彰化環保局輔導下，縣內目前有82店家提供環保外送，由訂餐者準備環保餐盒，商家配合外送，其中20家有彰化環保局提供30到50個環保餐盒，商家可使用及外送，大都是傳統自助餐店，不過今年尚未有新增店家願意加入。

彰化環保局輔導下，縣內有20多家店家提供環保餐盒可使用及外送。圖／彰化環保局提供

環保局指出，雖有店家願意配合提供環保餐盒，但主動性有限，畢竟還要回收、清洗等較為繁瑣，會宣導讓更多民眾知道有店家提供這樣的環保服務，建議使用環保餐盒後先用衛生紙擦拭一下再將餐盒還給店家。

彰化縣府統計，機關學校在去年會議、訓練及活動1萬7468場共使用環保餐具5萬5541份，改提供外帶餐點例如麵包餐盒有7萬8642份。台中市環保局也統計，機關學校去年實體會議、訓練及活動共有2萬5979場次，共使用環保餐具13萬4438份，改提供外帶餐點例如麵包餐盒有12萬6154份。

彰化縣環保局指出，改用麵包餐盒等方式，垃圾雖有減量但沒有一步到位。爭好氣聯盟發起人許心欣說，公家機關、學校禁用免洗餐具，但除雙北以外，提供環保餐具的團膳餐廳不多，應加強輔導餐飲業跟進；很多單位規避使用環保餐具，改用外帶麵包餐盒，等於「環保作一半」；雖沒有用到便當盒，但還是有紙餐盒與塑膠袋，建議採取裸裝麵包，可減少塑膠袋使用。

彰化環盟總幹事施月英說，環境部若要落實政策應要有明確獎勵和罰則，才能達到垃圾減量；她說，以往舉辦淨灘活動，若提供麵包都會全部裝成一袋，民眾在各自取用需要的量，有的也會自備盒子或袋子裝走，相對較為環保； 現成食物選用紙袋包裝也比塑膠袋來得好。