快訊

土耳其纜車塔架倒塌！車廂撞擊解體1死7傷、近200人受困高空

被投訴到壓力爆表離職 教保員淪為人人可喊打的職業

基努李維被爆要婚了！認定藝術家女友「靈魂伴侶」 自家豪宅辦庭院婚禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣4月已19震、離梅山斷層遠 專家示警「台南新營」要注意

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
嘉義縣從昨天深夜至今天上午已經發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震的震央在嘉義縣布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。圖／取自中央氣象署網站
嘉義縣從昨天深夜至今天上午已經發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震的震央在嘉義縣布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。圖／取自中央氣象署網站

嘉義縣從昨天深夜至今天上午已經發生8起有感地震，且皆為淺層地震，民眾有感。中央氣象署地震測報中心認為與梅山斷層無關，因為深度較淺，民眾較有感。專家郭鎧紋指出，這幾起地震主要都位於嘉義南邊，整個範圍連起來就會經過台南北邊，因此台南新營一帶也要注意。

根據氣象署地震測報中心統計，今年以來嘉義已有起23起地震（顯著有感地震7個，小區域地震16個），其中，光是4月份截至今天已有19起地震（顯著有感地震5個，小區域地震14個）。

地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，嘉義這一帶地震活動早在4月3日就出現，且早在4月8日大埔也有發生地震，與昨天深夜、今天凌晨發生在義竹、布袋的地震都位在嘉義南邊，整個範圍連起來就會經過台南北邊，「因此台南新營那帶也要注意」，但距離梅山斷層就較遠。

郭鎧紋指出，西部除了大家關注的梅山斷層外，1941年還有梅山同等級中埔斷層造成規模7.1地震，1964年台南白河也曾發生規模6.3地震，造成數十、數百人死亡，只要在山區的地震，大家都要稍微注意。

他也說，地震可能是能量慢慢釋放，不只是嘉義南邊、台南北邊，各地都要隨時做好防震準備。地震是台灣的宿命，做好防震準備是大家的責任跟義務，由於地震無法預測，大家提高警覺是好事。

台南 嘉義 地震 氣象署

延伸閱讀

豐邑機構全面展開震後免費建物巡檢 守護社區住戶安全

地震後釀溪山里水質不佳？ 北水處曝去年大腸桿菌數值曾破萬

花蓮地震仍有3失聯續搜救 中橫溪床飄出臭味是獼猴

花蓮地震造成吊索鬆脫 新北新月橋展開3階段檢測

相關新聞

嘉義縣連續8起有感地震 2起震央在布袋...民納悶：連海邊也不安全？

嘉義縣從昨天深夜至今天清晨發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震震央在沿海布袋鎮，其餘6起小區域有感地震...

周末熱爆！微弱鋒面掠過午後降雨 明天飆逾36度高溫

今天有微弱鋒面掠過，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，午後降雨會比較明顯，各地山區中午過後...

溪山里腹瀉群聚 蘇一峰：山泉水千萬不能生食

台北市溪山里居民疑飲用不潔水源，多人上吐下瀉。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，還是自來水比較安全。

嘉義縣4月已19震、離梅山斷層遠 專家示警「台南新營」要注意

嘉義縣從昨天深夜至今天上午已經發生8起有感地震，且皆為淺層地震，民眾有感。中央氣象署地震測報中心認為與梅山斷層無關，因為...

嘉義縣深夜起連8震！網驚地鳴聲被搖醒 粉專籲提高警覺勿驚慌

嘉義縣從昨天深夜至今天清晨已經發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震的震央在嘉義縣布袋鎮，其餘6起小區域...

阿里山林鐵最後一哩路！42號隧道打通 拚7月全線通車

阿里山林鐵2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，十字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。