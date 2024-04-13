嘉義縣4月已19震、離梅山斷層遠 專家示警「台南新營」要注意

嘉義縣從昨天深夜至今天上午已經發生8起有感地震，且皆為淺層地震，民眾有感。中央氣象署地震測報中心認為與梅山斷層無關，因為深度較淺，民眾較有感。專家郭鎧紋指出，這幾起地震主要都位於嘉義南邊，整個範圍連起來就會經過台南北邊，因此台南新營一帶也要注意。

根據氣象署地震測報中心統計，今年以來嘉義已有起23起地震（顯著有感地震7個，小區域地震16個），其中，光是4月份截至今天已有19起地震（顯著有感地震5個，小區域地震14個）。

地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，嘉義這一帶地震活動早在4月3日就出現，且早在4月8日大埔也有發生地震，與昨天深夜、今天凌晨發生在義竹、布袋的地震都位在嘉義南邊，整個範圍連起來就會經過台南北邊，「因此台南新營那帶也要注意」，但距離梅山斷層就較遠。

郭鎧紋指出，西部除了大家關注的梅山斷層外，1941年還有梅山同等級中埔斷層造成規模7.1地震，1964年台南白河也曾發生規模6.3地震，造成數十、數百人死亡，只要在山區的地震，大家都要稍微注意。

他也說，地震可能是能量慢慢釋放，不只是嘉義南邊、台南北邊，各地都要隨時做好防震準備。地震是台灣的宿命，做好防震準備是大家的責任跟義務，由於地震無法預測，大家提高警覺是好事。