快訊

土耳其纜車塔架倒塌！車廂撞擊解體1死7傷、近200人受困高空

被投訴到壓力爆表離職 教保員淪為人人可喊打的職業

基努李維被爆要婚了！認定藝術家女友「靈魂伴侶」 自家豪宅辦庭院婚禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山林鐵最後一哩路！42號隧道打通 拚7月全線通車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，迎來全新風貌，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，迎來全新風貌，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影

阿里山林鐵2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，發生2處長達55公尺大型崩塌，歷時多年復建進入試車階段，將提報試營運報告至交通部，預計7月就可全線通車。

監造主任林世芳說，42號隧道因颱風崩塌，原提出3種復建方案，包括搭橋橫跨崩塌區、在崩塌區新建明隧道、在原隧道旁內縮開挖新隧道，雖前2項能欣賞壯觀峽谷，但易受天候影響再次中斷，最後決定捨棄原42號隧道，在旁開挖新的42號隧道。

林世芳說，新的42號隧道在既有43號隧道旁，向內退縮100公尺處開挖，遠離崩塌區範圍，長度為1106公尺，加上銜接43號隧道100公尺，總長約1206公尺，淨高4.6公尺、淨寬4.2公尺，雖無法欣賞風景，但較安全，預估可再使用下個百年。

工地主任李志寬說，42號隧道腹地狹小，為了管理及友善生態，不再另闢工程便道，採用單邊開挖，又遇上抽坍、滲水等狀況，疫情期間缺工嚴重，烏俄戰爭導致炸藥短缺，只能採用功率較差的水膠炸藥多次爆破，原訂工期900個日曆天，最後約花費1100個日曆天。

林業署長林華慶說， 42隧道實際工期雖只有3年，但因重建位置改變須環評，且經過文資審議、鄒族部落諮商，獲族人支持同意，前後共花費6年時間，前年12月29日貫通隧道，去年12月20日完成主體工程，將提出試營運報告，希望在今年7月全線通車。

阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，林鐵及文資處正準備提報試營運報告，預計今年7月就可全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，捨棄原崩塌區隧道（右），向內退縮100公尺新闢隧道（左）。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，捨棄原崩塌區隧道（右），向內退縮100公尺新闢隧道（左）。記者黃于凡／攝影

林業署 森林鐵路 阿里山 颱風

延伸閱讀

看好阿里山林鐵全線通車 雄獅旅遊下月推出「栩悅號」生態遊程

陳建仁視察東科路 竹縣府爭取中央支持跨頭前溪橋梁

斥資23億元15年修復 阿里山林鐵擬7月1日全線通車

41歲男神胡歌顏值崩塌！雙頰凹陷冒白髮零濾鏡狀態曝光

相關新聞

嘉義縣4月已19震、離梅山斷層遠 專家示警「台南新營」要注意

嘉義縣從昨天深夜至今天上午已經發生8起有感地震，且皆為淺層地震，民眾有感。中央氣象署地震測報中心認為與梅山斷層無關，因為...

阿里山林鐵最後一哩路！42號隧道打通 拚7月全線通車

阿里山林鐵2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，十字...

嘉義連8震台南民眾也嚇醒 地震包帶啥？消防局建議放「6物」

花蓮0403地震災情嚴重，後續餘震頻傳，今天深夜到凌晨嘉義連8起淺層地震，嘉南地區民眾還被地鳴聲嚇醒，有網友說「晃到頭暈...

嘉義縣連8震民眾嚇醒 氣象署：與梅山斷層無關 能量釋放是好事

嘉義縣從昨天深夜至今天清晨已經發生8起有感地震，都是淺層地震，網友說聽到地鳴聲、被嚇醒。中央氣象署地震測報中心表示，昨晚...

小心！陌生來電「聽得到我聲音嗎？」你傻傻回應這句話 3秒恐陷詐騙危機

網路時代讓詐騙集團更猖狂，不少人都曾接過陌生人帶來後不出聲「秒掛」的情況，而現在又有更新的詐騙手法出現，只要回應詐騙集團的問題，一出聲可能就會出事。

禁免洗餐具...機關學校改買飯捲、麵包餐盒 環團：環保做一半

環境部去年起推動免洗餐具減量，縣市政府與學校不得使用，也包括包裝水及一次用飲料杯，但給予空間若活動無法留在現場食用可改提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。