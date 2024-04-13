阿里山林鐵最後一哩路！42號隧道打通 拚7月全線通車

阿里山林鐵2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，發生2處長達55公尺大型崩塌，歷時多年復建進入試車階段，將提報試營運報告至交通部，預計7月就可全線通車。

監造主任林世芳說，42號隧道因颱風崩塌，原提出3種復建方案，包括搭橋橫跨崩塌區、在崩塌區新建明隧道、在原隧道旁內縮開挖新隧道，雖前2項能欣賞壯觀峽谷，但易受天候影響再次中斷，最後決定捨棄原42號隧道，在旁開挖新的42號隧道。

林世芳說，新的42號隧道在既有43號隧道旁，向內退縮100公尺處開挖，遠離崩塌區範圍，長度為1106公尺，加上銜接43號隧道100公尺，總長約1206公尺，淨高4.6公尺、淨寬4.2公尺，雖無法欣賞風景，但較安全，預估可再使用下個百年。

工地主任李志寬說，42號隧道腹地狹小，為了管理及友善生態，不再另闢工程便道，採用單邊開挖，又遇上抽坍、滲水等狀況，疫情期間缺工嚴重，烏俄戰爭導致炸藥短缺，只能採用功率較差的水膠炸藥多次爆破，原訂工期900個日曆天，最後約花費1100個日曆天。

林業署長林華慶說， 42隧道實際工期雖只有3年，但因重建位置改變須環評，且經過文資審議、鄒族部落諮商，獲族人支持同意，前後共花費6年時間，前年12月29日貫通隧道，去年12月20日完成主體工程，將提出試營運報告，希望在今年7月全線通車。