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嘉義縣連8震民眾嚇醒 氣象署：與梅山斷層無關 能量釋放是好事

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年以來嘉義已有起23起地震（顯著有感地震7個，小區域地震16個），其中，光是4月份截至今天已有19起地震（顯著有感地震5個，小區域地震14個）。圖／取自氣象署網站
今年以來嘉義已有起23起地震（顯著有感地震7個，小區域地震16個），其中，光是4月份截至今天已有19起地震（顯著有感地震5個，小區域地震14個）。圖／取自氣象署網站

嘉義縣從昨天深夜至今天清晨已經發生8起有感地震，都是淺層地震，網友說聽到地鳴聲、被嚇醒。中央氣象署地震測報中心表示，昨晚的嘉義地震主要應該是應力調整，對於比較少發生地震、沒有能量釋放的地區，發生地震的機率就會高，但看起來與梅山斷層還有段距離，可能是獨立的破碎帶產生，主因地震深度較淺，民眾感受較明顯

根據氣象署地震測報中心統計，今年以來嘉義已有起23起地震（顯著有感地震7個，小區域地震16個），其中，光是4月份截至今天已有19起地震（顯著有感地震5個，小區域地震14個）。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，最近台灣地震活動頻繁，台灣位於板塊運動交界處，到處都有可能地震，只是時間先後。昨晚的嘉義地震與近期的花蓮地震是獨立事件，台灣在2個板塊碰撞間，主要應力調整，對於比較少發生地震、沒有能量釋放的地區，發生地震的機率就會高。

吳健富表示，嘉義從年初以來地震確實有比較多，原因就是板塊推擠在西部淺層位置的能量蓄積，當超過岩石能承受範圍就會發生地震，西部地區有車籠埔斷層、梅山斷層，還有一些破碎位置，這陣子發生的地震不像在梅山斷層上面，可能是獨立的破碎帶，目前看起來離梅山還有段距離。

他指出，可以觀察到，西部能量都蓄積普遍都在較淺的位置，最近幾起嘉義地震的深度都在10公里內，震度局部在太保、新港都有3、4級，民眾感受會較強烈，但這些比較像是獨立的淺層能量釋放。西部能量能透過小能量釋放是好事，花蓮地震後大家防震意識有再提高，因為不代表花蓮發生後，地震就會趨於平靜，還是要提高警覺。

至於是否有更大規模地震或是更頻繁地震發生？他表示，地震無法預測，且位處於破碎帶，無法知道是否有更大、更多，民眾與其擔心更大地震，不如提前做準備，若房子夠堅固、做好防震，對生命財物都能有一定防患。像是921地震跟花蓮地震規模差異不大，但損失差很多，主要因為921後的房子都有一定耐震程度。

嘉義 地震 板塊 氣象署

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