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嘉義縣深夜起連8震！網驚地鳴聲被搖醒 粉專籲提高警覺勿驚慌

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
嘉義縣從昨天深夜至今天清晨已經發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震的震央在嘉義縣布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。圖／取自中央氣象署網站
嘉義縣從昨天深夜至今天清晨已經發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震的震央在嘉義縣布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。圖／取自中央氣象署網站

嘉義縣從昨天深夜至今天清晨已經發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震的震央在嘉義縣布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。

昨晚11時43分，在嘉義縣政府西南方14.0公里，位於嘉義縣義竹鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度9.6公里。嘉義縣地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級。

接著今天凌晨2時44分，在嘉義縣政府西南方14.5公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模4.9地震，地震深度10.4公里。嘉義縣地區最大震度4級、雲林縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度3級、嘉義市地區最大震度3級、彰化縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度2級、澎湖縣地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級。

今天清晨4時0分，在嘉義縣政府西南方15.0公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模4.0地震，地震深度10.2公里。嘉義縣地區最大震度4級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級。

最新1起地震為今天上午6時50分，在嘉義縣政府西南方13.3公里，位於嘉義縣義竹鄉，發生芮氏規模3.3地震，地震深度10.5公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，嘉義地區最近小地震也算頻繁，中南部地區民眾要稍微提高警覺，但請勿驚慌。網友表示，「布袋這邊還在地鳴，還會抖一下」、「有聽到蹦一聲」、「又被搖醒了，又是失眠的夜晚」、「最近半夜三更搖起來，地鳴完即瞬間搖」、「嚇醒還以為是錯覺」、「原來不是錯覺」。

嘉義 地震

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