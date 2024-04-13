士林區溪山里水質汙染 醫：疑與花蓮大震有關

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，上百里民上吐下瀉；衛福部疾管署與地方衛生局已一同啟動調查，最快下周對外說明。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，溪山里水質汙染恐與花蓮大地震有關。

疾管署發言人曾淑慧表示，大腸桿菌是溫血動物腸道中的正常菌種，食物中若被監測到含有大腸桿菌，代表被糞便汙染，大腸桿菌引起食品中毒的潛伏期平均為五至四十八小時，主要症狀為腹瀉、腹痛、惡心、嘔吐及發燒，通常年齡愈小症狀愈嚴重。

楊振昌表示，此次事件恐與花蓮大地震有關，地震後各地管線恐破損，汙水滲透導致汙染水源系統釀此事件，他呼籲大腸桿菌只要透過「充分加熱」即可去除，也呼籲避免生飲水，應煮沸再飲用。食品需經適當加熱處理，容器也應徹底清洗。同時被感染者切勿做食品調理工作。另外在如廁後、進食或者準備食物之前必須洗手。