聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林區溪山里水質汙染 醫：疑與花蓮大震有關

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
北市士林區溪山里近日發生疑似水質不佳事件，台北自來水事業處今派員協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。圖／北水處提供
北市士林區溪山里近日發生疑似水質不佳事件，台北自來水事業處今派員協助管線及相關設備巡檢，目前皆無發現異常。圖／北水處提供

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，上百里民上吐下瀉；衛福部疾管署與地方衛生局已一同啟動調查，最快下周對外說明。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，溪山里水質汙染恐與花蓮大地震有關。

疾管署發言人曾淑慧表示，大腸桿菌是溫血動物腸道中的正常菌種，食物中若被監測到含有大腸桿菌，代表被糞便汙染，大腸桿菌引起食品中毒的潛伏期平均為五至四十八小時，主要症狀為腹瀉、腹痛、惡心、嘔吐及發燒，通常年齡愈小症狀愈嚴重。

楊振昌表示，此次事件恐與花蓮大地震有關，地震後各地管線恐破損，汙水滲透導致汙染水源系統釀此事件，他呼籲大腸桿菌只要透過「充分加熱」即可去除，也呼籲避免生飲水，應煮沸再飲用。食品需經適當加熱處理，容器也應徹底清洗。同時被感染者切勿做食品調理工作。另外在如廁後、進食或者準備食物之前必須洗手。

地震 大腸桿菌 疾管署

延伸閱讀

防疫醫師介入調查北市溪山里腹瀉 北榮醫曝地震影響可能

寶林茶室案3名病患昏迷指數好轉 毒物權威評估2種可能性

寶林茶室案廚師遭疑「傷寒瑪麗」翻版 毒物科權威說話了

寶林茶室廚師手驗出米酵菌酸 楊振昌揭關鍵點尚未釐清

相關新聞

北市溪山里水質 大腸桿菌超標650倍

台北市士林區溪山里疑因自設水源遭汙染，傳出上百名里民發燒、上吐下瀉，截至昨天，北市衛生局確認有四十一人出現腸胃道症狀，有...

缺工、燒錢 長照喘息使用率僅23%

長照喘息服務使用率僅百分之廿三，家總秘書長陳景寧說，使用率低有三大原因，分別是一對一喘息服務費高、照服員缺工、長輩難適應...

寶林案 馬偕最早鎖定邦克列酸

寶林茶室食物中毒案釀二死震驚全台，馬偕醫療團隊靠著細微的證據加上平時累積的毒物知識，快速鎖定從未在台灣出現過的毒素「米酵...

王品食物中毒案 累計155人就醫

北市食安連環爆，王品集團「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」食物中毒案例已達155人，昨啟動腹瀉群聚疫情流行病學...

台灣人壽淨灘 減廢250公斤

淨灘減塑愛地球！台灣人壽連續兩年攜手台南市、南投縣政府淨灘淨潭，台灣人壽志工與中信金融管理學院（中金院）師生也熱力參與，...

士林區溪山里水質汙染 醫：疑與花蓮大震有關

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，上百里民上吐下瀉；衛福部疾管署與地方衛生局已一同啟動調查，最快下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。