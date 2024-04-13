北市溪山里水質 大腸桿菌超標650倍

台北市士林區溪山里疑因自設水源遭汙染，傳出上百名里民發燒、上吐下瀉，截至昨天，北市衛生局確認有四十一人出現腸胃道症狀，有人一家十多口都出問題。北市府緊急提供五處取水點，也安排醫療團隊進駐、開設特別門診。里長黃慧芬稱地震後水質明顯混濁，北水處檢測水質發現大腸桿菌最嚴重超標六五○倍。市長蔣萬安說，目前無法確定原因，還要更精確檢驗。

北水處已上山巡水源、巡管線並採樣水質，採檢結果今天出爐；為改善當地居民用水，一個月內提出改善檢討方案。

士林區溪山里民長期使用自設水源，花蓮強震後，疑因水質被汙染，里民飲用後出現嚴重不適，回報不適的四十一名里民中有卅人就醫，十一人自主管理。

溪山國小通報有六名師生出現腹瀉狀況，其中三人就醫，學校昨天起停止飲水機供水，做水質檢測，並提供瓶裝水供師生使用。

里民羅小姐一早到里辦取水，她說，最近水喝起來怪怪的，以前很甘甜，「第一次遇到這情形，我只有吐，兒女狀況比較嚴重，先吐又拉還要吊點滴，兒子更是脹氣吃不下」。羅姓里民回憶，多名家人腹脹、腹瀉、發燒，甚至胃食道逆流等，隨後就醫掛急診，起初以為是在外吃到不乾淨食物，後來發現許多沒出門的里民也有類似狀況，才懷疑是水有問題。

五十幾歲陳小姐四月四日晚上十一點多開始嘔吐，隔天趕緊就醫，「連假都在拉肚子，一天多達十次，嘔吐三、四次也是水狀物」，全家十多人症狀差不多，醫師都說是腸胃炎，要他們打點滴、吃藥。

台北市長蔣萬安說，已跨局處動員監測、協助山區民眾，需要更精確檢驗到底水質哪個環節出問題。目前四月八日測大腸桿菌數值確實較平均值高，但比較去年同期並不算高。

北水處淨水科長林河山指出，大腸桿菌數值高低與氣溫、降雨等因素有關，飲用水大腸桿菌標準為六ＭＰＮ／一百mL，但這次水質檢出大腸桿菌數值在三九○○；不過，去年四月最高數值曾高達一萬四千，遠比今年同期高，但居民卻沒有異狀。北水處官員納悶，怎會突然上吐下瀉？令人不解。