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橘世代／【中年買房篇】窮得只剩下房子
中年的你，可能存到了人生第一桶金，卻從未擁有過人生第一棟房，為了老後安居的保障，開始考慮買房。但買房是大事，即便有些資金也有許多要注意的重點，年約五十才買房，應該注意些什麼，才不會「窮得只剩下房子」？
聯徵中心統計
房貸族變多 中老年近2成
根據聯徵中心資料顯示，二○二三年卅五歲以下房貸申貸件數約為六萬件，相較二○一九年增加一萬五千件、增幅卅二％；二○二三年卅五─五十歲房貸申貸件數約為九萬一千件，相較二○一九年增加一萬七千件、增幅廿三％；二○二三年五十歲以上房貸申貸件數約為三萬五千件，相較二○一九年增加四千多件、增幅十四％。
由此可看出，房貸族不斷增加趨勢下，雖還是以年輕族群居多，占了三成以上，但中老年族群也不少，占約十八％。
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買房血淚經驗談
原本不打算買房的他們，都在中年購入第一棟房子，可能也是此生唯一一間房。曾太太被嫌收入太低，差點無法核貸，張小姐把前半生積蓄都拿去付頭期款，好幾年過著縮衣節食的生活，一度看牙醫需要做牙套，連兩萬元都拿不出來。
回首購屋歷程，他們想跟正考慮要不要買房的讀者分享幾件事。
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