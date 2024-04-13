聽新聞
test
0:00 / 0:00

橘世代／【中年買房篇】窮得只剩下房子

聯合報／ 本報訊
中高齡買房最可能會遇到的困難是貸款年限。本報資料照片
中高齡買房最可能會遇到的困難是貸款年限。本報資料照片

中年的你，可能存到了人生第一桶金，卻從未擁有過人生第一棟房，為了老後安居的保障，開始考慮買房。但買房是大事，即便有些資金也有許多要注意的重點，年約五十才買房，應該注意些什麼，才不會「窮得只剩下房子」？

聯徵中心統計

房貸族變多 中老年近2成

根據聯徵中心資料顯示，二○二三年卅五歲以下房貸申貸件數約為六萬件，相較二○一九年增加一萬五千件、增幅卅二％；二○二三年卅五─五十歲房貸申貸件數約為九萬一千件，相較二○一九年增加一萬七千件、增幅廿三％；二○二三年五十歲以上房貸申貸件數約為三萬五千件，相較二○一九年增加四千多件、增幅十四％。

由此可看出，房貸族不斷增加趨勢下，雖還是以年輕族群居多，占了三成以上，但中老年族群也不少，占約十八％。

65歲以上長者住宅所有權 製表／張瀞文
65歲以上長者住宅所有權 製表／張瀞文

數位版看這裡

買房血淚經驗談

原本不打算買房的他們，都在中年購入第一棟房子，可能也是此生唯一一間房。曾太太被嫌收入太低，差點無法核貸，張小姐把前半生積蓄都拿去付頭期款，好幾年過著縮衣節食的生活，一度看牙醫需要做牙套，連兩萬元都拿不出來。

回首購屋歷程，他們想跟正考慮要不要買房的讀者分享幾件事。

人生 房子 頭期款

延伸閱讀

高單價、低首付 買預售屋留意5重點

達永與新潤都更指標「吉祥．如藝」4/9盛大公開 99萬起即簽約市府站3房，住友制震SRC鋼骨地標

拿股票「貸款」生出買房頭期款！ 存股哥：150萬每個月繳利息2500元還有股息領

買房頭期款400萬梭哈！南拳媽媽張傑為健美比賽拚了

相關新聞

誰中了1億？大樂透頭獎1注獨得 開出地點在這

大樂透第113043期今晚開獎。中獎號碼為17、15、05、03、39、12，特別號24；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新...

民生醫院開錯刀引譁然！執刀醫喊接「這電話」才急開刀 強調無造假病歷

高雄市立民生醫院本月4日發生「開刀開錯人」疏失，衛生局認為執刀醫師陸希平不但開錯刀，且事後涉嫌病歷登載偽造，共記2大過予...

開錯刀醫師陸希平今晚出面釋疑 民生醫院駁斥「與調查事實不符」

高雄市立民生醫院4日發生「開錯刀」醫療疏失，主刀醫師陸希平今晚出面強調，自己未推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話...

網紅指黃子佼疑誘拍裸照 心理師：權勢不對等不敢說不

藝人黃子佼持有兒少性影像引發社會譁然。網紅「德州媽媽沒有崩潰」今天又在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音...

長照照顧者互助喘息線上媒合 家總拚今年全台設15據點

對家有失能、失智長輩的家庭照顧者，喘息服務相當重要，但長照2.0喘息服務利用率卻只有23%。中華民國家庭照顧者總會108...

橘世代／【中年買房篇】窮得只剩下房子

中年的你，可能存到了人生第一桶金，卻從未擁有過人生第一棟房，為了老後安居的保障，開始考慮買房。但買房是大事，即便有些資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。