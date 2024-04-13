許金川／老婆有喜了，我最後才知道！

甲：「我老公去結紮了，我後來才知道！」

乙：「我有喜了，我老公也是後來才知道！」

每人心中都有些祕密，即使親如夫妻，也都保有一些祕密，尊重個人隱私點到為止，才能和平共處，大家平安。但這需要智慧，要克服人性，尤其兩性之間要完全坦誠以對的天性，如有一方認為對方不夠坦誠，就會引起夫妻翻臉，家庭失和，因此，即使一對很好的夫妻，還是有些真相不能坦白而需善意的隱藏。

但在自然科學或生命科學上，追求真相才能使科技進一步發展，醫學更進一步，有益人類生命健康。

與電子產業不同，一般的電機原理，大多已在過去一、二百年間陸續研究發現了真相，因此人類靠飛機可以飛上天，飛彈可以橫越半個地球殺到對方，電腦科技的進步也才有了AI超越人腦的技術，橫空出世，造福人類，當然也帶來一些後遺症。

以危害全世界三、四年之久的COVID-19而言，其源頭可能是實驗室有人為了研究此病毒，不小心散布出去，引起世紀大災難，造成數百萬人往生。

不管真相如何，不論生命醫學如何進步，面對造物者精心設計的生命體，尤其人類，我們還是要更謙卑，更努力追求真相。

例如人類遺傳的基因祕密，直到幾十年前才由科學家發現出來，不過是四個核苷酸排列組合而已，每個人不同就是這些基因密碼不同排列、順序不一樣而已，例如與人類外型最相近的大猩猩，他們的基因與人類98%是相同的，只差了那麼2%而已。外型與人類差異大的生物，基因差異更多。

例如現代人常見疾病─糖尿病，幾乎成了全世界最普遍的文明病，除了飲食習慣外，根本上還是由於你遺傳到的基因是有缺陷的，不是很完美的。

有人出生，胰臟不能製造胰島素，醫學上稱為第一型糖尿病，一輩子要打胰島素。事實上大部分的糖尿病人都是第二型的，就是遺傳到的基因在控制血糖上有了一些缺陷，因此可能飯前或飯後血糖高或兩者都高。

面對糖尿病的根治，醫學上還是無解，無法對這些基因修補，只能退而求其次，利用藥物東補西補加以維修，例如刺激胰島素讓它多分泌胰島素，或利用藥物將葡萄糖由腎臟排出去，或幫助血糖進入細胞內等，這些都是亡羊補牢，不得已之舉，也許有一天，醫學更發達，上帝的「祕密」為人更了解之後，針對這些祕密加以找出解決方法，才能根本解決糖尿病人之苦及其禍害。

因此，追求真相，雖然在男女感情之間不一定對，但在醫療治病上就對了，不僅對，還要對這些追求的醫學科學家多多鼓勵、多予支持，才是人類之福。

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