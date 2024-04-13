院長講堂／新竹台大分院院長余忠仁 守護新竹民眾健康

台大醫院新竹台大分院今年3月升格為醫學中心，成為北區第二家醫學中心。新竹台大分院院長余忠仁指出，升格醫學中心是該院全體同仁的願景，目前已達成階段性里程碑，未來將努力爭取擴建湳雅院區，加速生醫醫院二期工程施工進度，提升醫療量能，精進醫療服務品質，成為守護新竹地區民眾健康的「護國神山」。

衛生署立新竹醫院於2011年7月改制為台大醫院新竹分院，肩負「提供急重症醫療服務，滿足在地民眾醫療需求」的使命；2021年1月1日，台大醫院將新竹分院、生醫園區分院、竹東分院三家分院正式整併，成為「新竹台大分院」。

各司其職 成醫療網絡核心

余忠仁表示，整併後的三院區透過業務整合、資源共享、角色分工，發揮綜效。位於新竹市的新竹醫院主要提供重度級急重症醫療服務；生醫醫院竹北院區以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務；生醫醫院竹東院區將加強其高齡、偏鄉、慢性醫療與精神醫療等照護服務。

新竹台大分院三院各有特色，也各司其職。不過，要成為醫學中心可不容易，余忠仁說，「把病看好」只是基本，還得成為區域醫療網絡的核心，當地區醫療院所的領頭羊，具完整的醫事人員培育系統，在研究上創新。

余忠仁(右)每周會固定到健身房重訓健身，在專業教練指導下揮灑汗水，對紓壓有正向回饋。圖／余忠仁提供

整合地方 將擴大分級醫療

成為醫學中心後，余忠仁說，未來醫院將和地方現有資源做整合，擴大與深化分級醫療及偏鄉醫療照顧；在教學與研究方面，希望擴大師資培訓，成為南桃園及竹竹苗最完善的醫學中心訓練醫院、全人照護教育的師資培訓輔導機構，設置國考級OSCE考場，通過一般醫學示範中心評鑑，目前正洽談清大與陽明交大學生來院實習的可能性。

「解決醫療空間不足問題，也是醫院發展的重要項目。」余忠仁表示，未來將努力爭取擴建「湳雅院區」，興建「急重症大樓」，發揮醫學中心的功能，並加速生醫醫院二期工程進度。

面積5.18公頃的新竹醫院湳雅院區，目前行政院已核定國有地部分為有償撥用，市有地部分也是以有償方式處理。生醫醫院竹北院區現今完工一期工程，病床約1500床，待二期研究大樓完工後，將設有行政區、宿舍區、國際會議中心，一期大樓全部開啟後，新竹台大分院病床也將增至1969床，提升醫療量能。

靜心不急躁 重訓健身減壓

作為醫院管理者，余忠仁在工作上講求實事求是，他強調一定要找出問題，務實分析並求得解方，但凡事保持靜心，絕對不能急躁，才能冷靜分析問題，推動方案執行。

醫師的工作壓力不小，余忠仁說，他有固定運動的習慣，每周會到健身房重訓健身，如今重訓已六年多，在專業教練指導下揮灑汗水，對紓壓有正向回饋。此外，他也養成定時睡覺的習慣，照著既有步驟過生活，有助於靜心，心情放鬆了，壓力減輕，自然就能達到養身功效。

新竹台大醫院院長余忠仁。圖／余忠仁提供

余忠仁

年齡：63歲

專長：一般內科學、胸腔內科學、重症醫學、胸腔腫瘤學、超音波醫學、分子醫學

現職：台大醫學院內科教授、台大醫院新竹台大分院院長

學歷：台大醫學院醫學系醫學士、台大醫學院臨床醫學研究所博士、台灣大學管理學院管理碩士專班(EMBA)畢業

經歷：台大醫院副院長、台大醫院新竹生醫園區分院院長、台大醫院內科部主任、台大醫院內科部胸腔科主任、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、中華民國重症醫學會理事長

給病人的一句話：升格為醫學中心，將精進醫療服務品質，持續守護新竹地區民眾的健康。