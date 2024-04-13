王品食物中毒案 累計155人就醫

北市食安連環爆，王品集團「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」食物中毒案例已達155人，昨啟動腹瀉群聚疫情流行病學調查；市政大樓B1員工餐廳「府宴」，被稽查食材及調味品等過期20件，環境不潔1件，北市公管中心處懲罰性違約金100萬元，並終止契約，要求返還場地，衛生局也依食安法開罰108萬元。

初瓦、響辣事件風波擴大，衛生局已向衛福部申請腹瀉群聚疫情流行病學調查，昨會同食藥署、疾管署，再次前往店內釐清。

衛生局指出，昨醫院新增通報40人，目前加上食安特別門診目前共155人，初步確定在病人糞便檢體檢出有諾羅病毒，不過採檢店家工作人員手部檢體、環境檢體及水檢體結果尚未完全出爐，需出爐再綜合研判。民眾若於4月2日至5日間曾至兩家店用餐後腸胃不適等症狀，可至聯合醫院仁愛院區及中興院區設立的食安特別門診看診。

另外，府宴公司前年4月20日起提供市府大樓餐飲服務，合約年限是3年，但衛生局在本月4日及5日無預警稽查，卻查出違反食安法，所幸尚未接獲民眾通報身體不適。

公管中心表示，依約要求府宴公司返還場地、給付懲罰性違約金及終止契約，為避免類似事件，即日起會同衛生局每天無預警巡檢、加強抽查頻率，擴及市政大樓B2餐飲部、便利商店及臨攤的食品衛生安全。

公管中心指出，考量今年員工餐廳本就要排油煙機汰換工程，明年也有市政大樓延壽計畫，因此暫停引進業者經營員工餐廳，將另洽業者賣午餐便當。