台灣人壽淨灘 減廢250公斤

淨灘減塑愛地球！台灣人壽連續兩年攜手台南市、南投縣政府淨灘淨潭，台灣人壽志工與中信金融管理學院（中金院）師生也熱力參與，產官學跨界「淨零」，今年兩場淨灘淨潭共減廢逾二五○公斤，為永續家園善盡企業社會責任。

台灣人壽代理總經理謝壯堃昨與志工、中金院師生逾百人前往台南市觀夕平台淨灘，彎腰撿拾遍布海灘的菸蒂、保麗龍及免洗餐具等廢棄物。謝壯堃說，台灣人壽是亞洲第一家參與離岸風電的壽險公司，也是最響應政府綠能政策、最愛國的保險公司；台南發展結合養殖漁業與綠能發電的漁電共生，即是永續發展的作法。

謝壯堃引述二○二四世界地球日主題「多一塑不如少一塑（Planet vs. Plastics）」，表示淨灘是不分國界的全國性活動，呼籲大家要為地球永續減少使用一次性物品、終結塑膠汙染，給下一代無塑膠的未來。

中金院校長施光訓樂見台灣人壽提供學生永續實務課程。他表示，發展綠色經濟和綠色金融已是產業顯學，中金院將為台灣永續教育投資，培育更多綠領國際智慧金融家。

專研海洋政策的成大教授陳璋玲分享海岸海廢現況，並強調有人就會有汙染，在行動前每個人要先反思對海洋生態是否造成負面影響。現場透過趣味有獎問答讓志工、學生了解如何從日常減廢，寓教於樂深化環保教育。