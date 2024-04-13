家總互助喘息據點 將增為15處

照顧者走不出去、長照人力不足，是邁入超高齡社會無法逃避的二大課題，但現行長照服務中，喘息利用率低，符合資格者僅百分之廿三使用；中華民國家庭照顧總會從五年前，試辦「互助喘息」盼解決長照人力不足問題，照顧者可在閒暇時擔任志工照顧他人，服務他人時數可換取自身喘息時間，今年將布建十五處據點增加使用率。

家總秘書長陳景寧表示，「互助喘息」試辦計畫是由一位照服員搭配一位照顧者志工，同時照顧四到六位失能、失智及身障者，二名照顧者可以在照顧期間，相互擔任替手，降低照顧的負荷，照顧者志工出門服務八小時，即可換取十六小時喘息服務。

目前互助喘息的照顧場域是在日照中心或社區據點，不過目前能提供互助喘息的場域僅四處，分別在台北市二處、嘉義市二處。陳景寧說，今年將擴增至全台十五處，另推出「互助喘息預約服務平台」。

台北護理健康大學健康科技學院長洪論評表示，過往互助喘息都是「人工」管理預約、排班，互助喘息預約服務平台包含預約喘息、預約值班、成為照服員、提供空間等，為增加民眾使用率，註冊會員，即贈送十六小時的免費喘息時數。

「互助喘息服務沒有資格限制，只要能乘輪椅出門、有意願來就收。」陳景寧表示，除非長輩大吵大鬧難以控制，互助喘息據點才會拒收，但截至目前沒有類似案例，長輩雖會想要回家，但花時間就能適應；互助喘息能讓照顧者互相交換照顧心得，符合家總對長照三點○建立「人與人、家與家連結」的期待。