缺工、燒錢 長照喘息使用率僅23%

長照喘息服務使用率僅百分之廿三，家總秘書長陳景寧說，使用率低有三大原因，分別是一對一喘息服務費高、照服員缺工、長輩難適應他人照顧等，特別是喘息服務費，每天花費約六百多元，長期下來對照顧者是不小的經濟負擔，政府應採納互助喘息，用時間換取費用，增加照顧者喘息的機會。

陳景寧表示，依照不同等級的長照等級，政府給予的喘息補助不同，一般戶需負擔百分之十六的費用。以一對一的喘息服務為例，長照家庭需自付六百多元，每周使用兩次，每個月就需多支出五千元，目前的家庭照顧結構多為「老老照顧」，照顧時間一旦延長，就是筆龐大的經濟負擔，照顧者最終的選擇就是放棄付費，自行照顧，增加照顧悲歌的發生率。

陳景寧說，目前喘息服務最大的需求是在「假日」，不少照服員不願意假日出勤賺加班費，如果需要被照顧的長者，屬於困難照顧者，又更難尋覓願意接喘息服務的照服員。

全台有八十三萬需長照民眾，四成使用政府提供的照顧服務、一成住長照機構，仍有半數未被公共服務涵蓋。陳景寧表示，長照人力不足的情況不會改變，一對一喘息服務轉型為一對多，勢在必然，未來一對一照顧服務只適合讓極重度、無法出門的長者使用，其他長者可以透過家總推動多年的「互助式喘息」獲得照顧。

五十五歲照顧者蔣先生，母親是失智症患者，平日上班時間都是將失智母送至日照中心照顧，但周末日照中心沒有開門，以致他與太太周末假日都只能待在家中照顧失智母親，平日上班、假日照顧的日子，讓他與太太完全沒有喘息時間。

蔣先生說，有了互助喘息後，失智母親假日有了去處，他跟太太也有機會出去遊玩，和兩個孩子好好吃頓飯，目前已經使用過卅五次互助喘息、換工十一次。

衛福部長照司司長祝健芳表示，互動式喘息服務目前仍在試辦中，樂見民間團體創造新的長照模式，將待試辦計畫結束後，檢視成效分析決定是否納入長照三點○的計畫中。