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台北古書拍賣會登場 楊牧、陳映真珍貴手稿現身

中央社／ 台北12日電

現代作家用電腦打字、寫作，手稿難得一見，「清風似友－台北古書拍賣會」今天登場，展出作家楊牧、陳映真、林文月、白先勇等多位名家手稿，以及許多珍貴文物，多達427件。

策展人傅月庵接受中央社記者訪問表示，這次展出有3大重點，首先是去年中過世的「華人藏書票收藏第一人」吳興文，生前有許多珍貴收藏，這一次在家屬同意下拿出來拍賣給有緣人。

其次是手稿很多，這次展出包括林文月為台灣大學已故中文系教授臺靜農寫的紀念文章，還有楊牧所寫最有名的一首詩「帶你回花蓮」，還有白先勇回顧創辦「現代文學」雜誌的經過，長達10多頁。

此外，還有作家蔣勳為雲門舞集「小鼓手」的首演寫的文章，以及陳映真回應中國現代文學家李歐梵對台灣的副刊的意見，相當難得一見。

展出的代表性刊物也不少，傅月庵表示，這次有2本雜誌詢問度相當高，一是「台灣山岳」，另一是「台灣藝術」，尤其前者，有一名東京大學的教授透露收集了好久，獨缺其中幾期，這次志在必得，但等著搶拍的人也不少。

特別的是這次展出的「續金瓶梅」手稿，新台幣72萬元起標，因為是用毛筆手抄，上面有清乾隆時代湖廣總督畢沅的藏書章，一度不知所蹤，直到近期才再出現在台灣。

此外，有一本清康熙時印的三角函數表，當時宮內據傳印了80多部分發給各省，目前兩岸故宮都各有藏本，民間流傳則相當稀有，這次也出現在拍賣會中。

另外，明代由韓國（朝鮮）金禮蒙等人撰寫的醫書「醫方類聚」，共245冊，曾以活字印刷方式印行，豐臣秀吉攻打朝鮮時帶了一部回日本，藏在仙台，後經日本人重新翻刻一套木雕版，又增補了一些內容，最終有一部分流落到上海，現在又來到台灣，傅月庵說，這部書猶如見證一部分東亞歷史。

「清風似友－台北古書拍賣會」12日到14日在台北華山文創園區中三館拱廳展出，14日舉行拍賣會。

拍賣會 日本

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