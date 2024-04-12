網紅指黃子佼疑誘拍裸照 心理師：權勢不對等不敢說不

藝人黃子佼持有兒少性影像引發社會譁然。網紅「德州媽媽沒有崩潰」今天又在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。專家表示，在權勢不對等的情況下，地位較弱的一方容易在拍攝過程中忽略自身感受、無法喊停。

根據德州媽媽貼出的對話內容，黃子佼在拍攝完成、女方看完照片表示尺度太大後說：「我知道妳一定有點傻眼，不過對我來講它就是一個創作，它就是以那個概念為最重要的前提。」、「相信妳看了剛剛的那個圖，妳應該也會有一種，哇！就是很美，可是應該不會有一種情色的感覺。「妳會覺得她是一個很奇妙的人體畫面跟呈現跟線條。」

台北市臨床心理師公會理事長吳孟璋表示，自己雖對事發細節不清楚，但在拍攝藝術攝影、藝術電影時，若其中一方有權勢不對等的情況，確實地位較弱的一方，容易在哄騙之下半推半就，忽略自身情緒，或是隱忍不敢說出心中的不適感受。

吳孟璋表示，要從事類似的大尺度影像、照片拍攝，事前準備很重要，也可從拍攝者的行事風格看出是否正派，例如對方是否清楚說明拍攝流程，並告知過程中如有不適可以隨時停止，給予拍攝者為自己發聲的管道，就像臨床手術一樣必須先告知風險，讓被攝者在「知情同意」的前提下決定是否拍攝。

類似以藝術之名行誘拍之實的案例並不少見。吳孟璋表示，對於被攝者而言，在被拍攝時應重視自己的感受，包括情緒、生理以及對環境不舒服的感受，一旦稍有不適建議盡快提出，要求立刻停止拍攝。