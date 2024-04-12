子宮頸籃球大肌瘤有如懷孕 醫助清理「腹中大患」

46歲黃姓患者下腹隆起看似懷孕但經常痛到無法站立行走，就醫發現下腹有直徑18公分子宮頸肌瘤、9公分卵巢巧克力囊腫，因太大且已嚴重沾黏，幾名醫師表示只能以傳統手術或告知風險高，她因害怕「開腹」逃避6年越來越嚴重，直到奇美婦產部主治醫師魏君卉以微創手術成功清除，今天魏君卉舉辦達文西手術個案說明會，患者現身感謝清理腹中大患，至今3個月不再疼痛也更健康。

魏君卉指出，黃小姐術後3天就康復出院，肚子恢復平坦，經痛也一併解除。女性子宮肌瘤比例高，越大越危險。好發年齡約30～49歲，停經前長肌瘤女性高達30%以上，相當每3人就有1人罹患。

她說，子宮肌瘤是常見良性腫瘤，生長的位置和大小差異會影響症狀表現，不是罹患就會出現不適，也不一定需要手術，有症狀才需要處理。一般子宮肌瘤可藉超音波診斷，出現嚴重症狀或有生育需求的女性，則可跟醫討論是否需開刀切除。

肌層內肌瘤症狀較不明顯，易被忽略，但較瘦的女生摸腹部就能摸到肌瘤，漿膜下肌瘤常以壓迫症狀表現：壓迫到子宮附近器官會出現相對應壓迫症狀，如壓迫到膀胱出現頻尿、壓迫到直腸造成便祕，或是壓迫到輸尿管導致腎水腫。而黏膜下肌瘤容易造成生理期大量出血。

而達文西機器手臂輔助，近來已成醫師微創手術時的第三隻眼。子宮肌瘤治療除傳統開腹手術，也可選擇海扶刀、子宮鏡、腹腔鏡、達文西機器手臂等微創手術。

魏君卉表示，達文西機器手臂引進約20年，有看得清、動作穩、器械巧三大特點，手術時幫助很大。這幾年系統效能升級，醫師在處理高度複雜手術時更加安全，尤其自然孔腹腔鏡手術更有優勢。

魏君卉說，自然孔腹腔鏡手術是由陰道進入腹腔，傷口藏在陰道深處，腹部無傷口，疼痛較輕微，大部分病人開刀後數小時可以坐直或下床。因恢復快速且無疤，適合忙碌愛美女性。

她說，傳統腹腔鏡操作自然孔手術，因空間狹小，器械容易碰撞鏡頭晃動。達文西手臂輔助鏡頭穩定且器械關節活動靈巧，大大提升手術動作穩定度。

面對困難手術如巨大腫瘤或嚴重沾黏，手術視野受限時，達文西手臂系統可由醫師操作3支器械，助手也操作1支器械同時動作，能有較清楚手術視野。