子宮頸籃球大肌瘤有如懷孕 醫助清理「腹中大患」
46歲黃姓患者下腹隆起看似懷孕但經常痛到無法站立行走，就醫發現下腹有直徑18公分子宮頸肌瘤、9公分卵巢巧克力囊腫，因太大且已嚴重沾黏，幾名醫師表示只能以傳統手術或告知風險高，她因害怕「開腹」逃避6年越來越嚴重，直到奇美婦產部主治醫師魏君卉以微創手術成功清除，今天魏君卉舉辦達文西手術個案說明會，患者現身感謝清理腹中大患，至今3個月不再疼痛也更健康。
魏君卉指出，黃小姐術後3天就康復出院，肚子恢復平坦，經痛也一併解除。女性子宮肌瘤比例高，越大越危險。好發年齡約30～49歲，停經前長肌瘤女性高達30%以上，相當每3人就有1人罹患。
她說，子宮肌瘤是常見良性腫瘤，生長的位置和大小差異會影響症狀表現，不是罹患就會出現不適，也不一定需要手術，有症狀才需要處理。一般子宮肌瘤可藉超音波診斷，出現嚴重症狀或有生育需求的女性，則可跟醫討論是否需開刀切除。
肌層內肌瘤症狀較不明顯，易被忽略，但較瘦的女生摸腹部就能摸到肌瘤，漿膜下肌瘤常以壓迫症狀表現：壓迫到子宮附近器官會出現相對應壓迫症狀，如壓迫到膀胱出現頻尿、壓迫到直腸造成便祕，或是壓迫到輸尿管導致腎水腫。而黏膜下肌瘤容易造成生理期大量出血。
而達文西機器手臂輔助，近來已成醫師微創手術時的第三隻眼。子宮肌瘤治療除傳統開腹手術，也可選擇海扶刀、子宮鏡、腹腔鏡、達文西機器手臂等微創手術。
魏君卉表示，達文西機器手臂引進約20年，有看得清、動作穩、器械巧三大特點，手術時幫助很大。這幾年系統效能升級，醫師在處理高度複雜手術時更加安全，尤其自然孔腹腔鏡手術更有優勢。
魏君卉說，自然孔腹腔鏡手術是由陰道進入腹腔，傷口藏在陰道深處，腹部無傷口，疼痛較輕微，大部分病人開刀後數小時可以坐直或下床。因恢復快速且無疤，適合忙碌愛美女性。
她說，傳統腹腔鏡操作自然孔手術，因空間狹小，器械容易碰撞鏡頭晃動。達文西手臂輔助鏡頭穩定且器械關節活動靈巧，大大提升手術動作穩定度。
面對困難手術如巨大腫瘤或嚴重沾黏，手術視野受限時，達文西手臂系統可由醫師操作3支器械，助手也操作1支器械同時動作，能有較清楚手術視野。
魏君卉表示，在非常狹小空間開刀，熟練的醫師操作達文西機器手臂能降低失誤併發症；但黃小姐這樣同時有巨大肌瘤和卵巢巧克力囊腫合併沾黏的少見個案，即使傳統手術都非常難開。開完這台刀，感覺像完成大考一樣。
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