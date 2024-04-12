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2波鋒面接力通過！下周30度高溫、這2日「主菜」登場 降雨趨勢曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周各地普遍都有30度高溫，但下周二、周三鋒面接近通過，北部及東半部略為降溫。記者林伯東／攝影
未來一周各地普遍都有30度高溫，但下周二、周三鋒面接近通過，北部及東半部略為降溫。記者林伯東／攝影

中央氣象署指出，今晚到明天有一道微弱鋒面通過，天氣較不穩定，花東及金馬地區有短暫陣雨或雷雨，明天午後北部、東北部地區及中南部山區也有局部短暫雷陣雨。未來一周各地普遍都有30度高溫，但下周二、周三鋒面接近通過，北部及東半部略為降溫，北部、東半部地區及中部山區也有局部短暫雨。

氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天有一道微弱鋒面通過，天氣較不穩定，花東及金馬地區有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，清晨、上午北部及東北部有零星短暫陣雨，明天午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，明天低溫約21至24度，北部高溫約28至30度，中南部約32度。

他指出，下周日、周一偏南風、西南風，水氣減少，僅花東地區有零星雨，其他地區為多雲到晴，午後熱對流作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，周一北部水氣再增加，有零星陣雨。周二鋒面接近、周三鋒面通過水氣增加，天氣較不穩定，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

他表示，周四迎風面東半部有局部短暫，午後西半部山區有局部短暫雨。周五偏南風，東南部有局部短暫，其他地區為多雲到晴，午後熱對流影響，北部、東北部地區、中部及東半部山區有局部短陣雨。

溫度方面，林定宜指出，下周二前溫暖偏熱，各地都有30度以上，周三鋒面影響，偏東北風，北部及東北部氣溫轉涼，略降1、2度。

另外，他也說，金馬地區跟北部明天、周二前金馬地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

高溫

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