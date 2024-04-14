現代人生活壓力大怎麼辦？網友們熱議的6大「瑜珈好處」有這些



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「瑜珈好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大瑜珈好處排行。

你平常有運動的習慣嗎？運動除了可以排汗紓壓之外，又可以維持體態，而「瑜珈」又是近年來非常熱門的運動項目之一，許多網友分享自己透過了一週做五天瑜珈的習慣，不但讓自己狀態變好，工作效率更佳之外，還維持良好的心情。而又有哪些經常被網友提及的瑜珈好處呢，跟我們一起看下去吧！

瑜珈改善情緒狀態有效緩解上班壓力 網友大讚提升專注力效果佳

▲ 網友熱議TOP6瑜珈好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「瑜珈好處」的相關話題討論，可以發現瑜珈對於「改善情緒」有顯著的幫助，有不少網友都曾表示瑜珈讓他們身心紓緩之外，對於搭配精油、冥想音樂一起進行瑜珈運動，會有更顯著的幫助，就有網友提到自己因為上班壓力很大，偶然接觸到瑜珈，因此在下班後都會去上瑜珈課，除了讓生活過得更充實之外，整個人的精神以及情緒都變得更穩定，引起廣大的迴響。

而瑜珈其中一項最顯著的效果就是「改善體態」了，因為瑜珈可以有效激活核心肌群，還可以提高身體的基礎代謝率，此項好處也引起網友紛紛留言「練瑜珈時有大量的伸展動作，所以會有雕塑體態的效果」、「我就是靠瑜珈瘦下來的」，此外也有擔任瑜珈教練的網友也建議若想要瘦身的話，可以搭配熱量赤字的飲食計劃以及瑜珈一起進行，這樣也會更快的達到瘦身減脂的效果。

最後，瑜珈在對於「提高專注力」上也有著正面的影響，因為瑜珈是一門專注在呼吸與身體協調性的運動，因此不管是在網路上的瑜珈訓練教材亦或是實體的教練課程，教練都會非常重視呼吸及專注在自身上。

有網友分享自己參加瑜珈課的經驗「原本剛接觸瑜珈那陣子，動作如果停留太久，很容易就會進入睡眠或思緒飄走，但三個月之後真的改善很多」，引起不少網友共鳴，還有人留言分享「幫小孩報名，真的覺得對提升專注力很有效」，因此若是正處於備考階段，又或是想提升專注力，不妨報名看看瑜珈課程，說不定會有意想不到的效果！

在現代忙碌、緊湊的生活步調中，身心的調適也逐漸被大眾所重視，如果你想要尋找一項讓自己的身心達到放鬆紓緩的活動，那不妨試試看瑜珈吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「瑜珈好處」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/01~2024/03/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw