快訊

Joeman、蕾拉夫婦惹「麻」煩！施用不起訴原因曝光 持毒部分另案偵辦

從實習生做到執行長 美企業女強人入選台積電董事候選名單

國道客運將調漲！物價指數、成本波動 交通部：運價漲幅最高19.5％

國民年金放寬 退保1年內生產仍享有生育給付

中央社／ 台北12日電

衛生福利部今天公布國民年金放寬措施，被保險人只要在加保期間內懷孕，如因職業轉換退出國保1年內才生產，只要未領取其他社會保險生育給付，仍可享有國保生育給付保障。

國民年金法在民國100年7月新增生育給付項目，104年12月修法提高給付月數，只要在參加國保期間有「分娩或早產」事實，即可領生育給付，按月投保金額1次發給2個月新台幣3萬9522元；如生雙胞胎，按比例增給，為7萬9044元。

國民年金生育給付統計，112年共有1萬3597名生育國保育齡婦女受惠，衛福部社會保險司副司長陳真慧今天接受媒體聯訪時表示，確實有看到婦女在國保期間懷孕，但職業轉換退出國保後才生產，考慮到民眾之前確實有繳國民年金保險費，應被保障申請生育給付權益。

陳真慧進一步說明，這次放寬給付資格，只要婦女有生小孩事實，包含分娩或早產，生產婦女不論年齡大小，仍得請領國保生育給付；如同一次生產，同時符合軍公教、勞農保生育給付資格者，則可擇一請領。預估每年約增加65人受惠，所需經費約279萬元左右。

國保 國民年金保險 生育

延伸閱讀

放寬國民年金生育給付條件 退保一年內產子也有39522元

中國：2023年居民醫保人數增加 沒有出現退保潮

「第34任男友」戴套上場反遭漂亮女友虧小孬孬 他疙瘩難解上網求教

劉伊心升格三寶媽！成功懷孕第三胎「性別揭曉」

相關新聞

韓國超熱門攝影展 忠泰美術館展當代生活啟示錄

由韓國國立現代美術館、忠泰美術館、攝影展覽基金會跨國聯合製作的《文明：當代生活啟示錄》展，2018年在韓首展甚獲好評，巡...

種樹20年！薰衣草森林推出綠色旅遊優惠 體驗減碳生活

一個起心動念，讓種樹20年，才能成長為一片森林，這就來自「薰衣草森林」。創立20餘年的薰衣草森林，從最初的山林咖啡店，逐...

河濱禁餵浪浪團體陳抗 動保處：會與志工掌握狀況

台北市近期通過公園管理自治條例，禁止公園、綠地、河濱等餵食流浪犬貓。動保團體愛爸愛媽不滿，今天下午到北市議會抗議，要求「...

物價指數、成本波動 交部：國道客運運價漲幅最高19.5%

國道客運運價已近18年未調漲，隨著各項成本上漲，營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，調幅...

用餐近3千人 法務局邀初瓦、嚮辣說明 每周回報

台北市食安問題連環爆，法務局針對王品集團旗下的初瓦、嚮辣疑似食物中毒案，會同相關單位、王品公司和明台產物保險到北市府說明...

找出「邦克列酸」的馬偕醫院團隊曝光

馬偕紀念醫院急診內科主任謝尚霖、急診毒物科主任蘇昱彰、重症醫學科主治醫師王薏婷、內科加護病房B護理小組長葉淑美、護理部主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。