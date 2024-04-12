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河濱禁餵浪浪團體陳抗 動保處：會與志工掌握狀況

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台灣動物方舟協會表示，目前河濱仍有許多流浪犬隻需要絕育。圖／記者邱書昱攝影
台灣動物方舟協會表示，目前河濱仍有許多流浪犬隻需要絕育。圖／記者邱書昱攝影

北市近期通過公園管理自治條例，禁止公園、綠地、河濱等餵食流浪犬貓。動保團體愛爸愛媽不滿，今天下午到北市議會抗議，要求「餵食管理」取代「禁止餵食」。動保處表示，不影響現行街貓街犬照護絕育計畫，也會持續與執行團體的志工掌握狀況。

一位在河濱餵食流浪犬隻的愛心媽媽指出，之所以流浪犬郊區化，是因為河濱、綠地等有人餵食，浪犬就會在定點，如果不准餵食，狗狗們會因為飢餓跑到市區流竄覓食，必然會造成更多人犬衝突問題。

台灣動物方舟協會表示，台北市和相信動物協會合作進行流浪犬TNVR，但是誘捕浪犬絕育，必須要以餵食為手段，否則根本抓不到牠們，「目前河濱仍有許多流浪犬隻需要絕育。」

台灣樹人會秘書長潘翰疆認為，台北市今年初通過這項公園管理自治條例修改，沒有邀集利害關係人協商、沒有做到公開透明參與，而且這項行政措施法律位階在自治條例之下，萬一換長官說不定政策就會換，呼籲取消禁止餵食流浪貓狗，明訂「餵食管理」相關條文。

不過，抗議現場也有支持方民眾前來。孫姓民眾表示，若有人隨意餵食沒有清理飼料，反而是飼養老鼠和蟑螂。莊姓民眾表示，其實雙北的人犬衝突仍會發生，贊成目前台北市提出的方法，要有法去管制亂餵食問題。

動保處表示，目前有6個團體協助執行街貓TCCP及街犬TNVR，各團體一致支持取締任意餵食動物，造成環境髒亂及影響TCCP及TNVR誘捕及絕育工作的行為，並將協助輔導所屬志工配合動保處輔導措施。

動保處也說，針對該項修法與團體志工精進輔導管理機制，明確規範動物照護員發證要件、應遵行事項及廢證要件等，每年協助照護員相關訓練課程，每2年回訓1次取得認證後造冊管理，若違反相關規定者，識別證會遭取消，不再具有身份。

抗議現場也有支持方民眾前來。圖／記者邱書昱攝影
抗議現場也有支持方民眾前來。圖／記者邱書昱攝影

北市 流浪犬 飼料

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