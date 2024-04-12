物價指數、成本波動 交部：國道客運運價漲幅最高19.5%

國道客運運價已近18年未調漲，隨著各項成本上漲，營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，調幅7%至23%，並針對特定路線新增加成費率。交通部交通費率審議會今進行審議，四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%，將由交通部核定後實施。

交通部交通費率審議會於今下午就「國道客運18項營運成本暨每延人公里基本運價」檢討案進行審議，會中表示，現行國道客運路線高速公路段基本運價距今已17年，所核定18項成本基礎及運價水準已不符社會現況及營運需要；汽車客運聯合會去年10月向交通部公路局提出運價檢討計畫，歷經公路局初審及專案小組審查，由運輸研究所提送審議會審議。

運研所表示，經與會委員就國道客運路線每車公里合理成本、合理經營報酬率、補貼款成本減項、每車公里載客人數等審慎討論，考量17年來油價波動、勞基法修法、基本薪資及消費者物價指數上漲，確實造成路線經營成本實際變動，且業者亦配合政府發展公共運輸政策，提出較樂觀每車公里載客人數做為計算基準，吸收部分運價漲幅。

經試算後，審議會認為可同意公路局所報國道客運路線高速公路路段每延人公里基本運價調整，即國道客運四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%。以2006年消費者物價指數CPI為基準，相較去年消費者物價指數CPI成長率為23.8%，基本運價調整漲幅仍小於消費者物價指數成長率。