用餐近3千人 法務局邀初瓦、嚮辣說明 每周回報

台北市食安問題連環爆，法務局針對王品集團旗下的初瓦、嚮辣疑似食物中毒案，會同相關單位、王品公司和明台產物保險到北市府說明，並且每周回報處理。明台產物保險指出，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。

台北市主任消保官楊麗萍說指出，王品公司統計4月2日到6日到初瓦用餐共有445筆、嚮辣為458筆，總計訂位數為903筆，用餐人數近3000人，王品公司已指派專人透過訂位電話與用餐消費者聯繫關懷，本周將全數完成聯繫。

楊麗萍說，同時王品公司也提出關懷方案，包括餐費全額退費、就醫相關醫療全額給付、並提供消費者慰問金等，並於4月18日起消費者或代理人可向原店辦理現金退款，並無設定退款截止期限。

明台產物保險公司則表示，所承保王品公司「公共意外責任險（內含食品中毒責任附加條款）」及「產品責任險」保單均有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。

衛生局指出，依照食品安全衛生管理法，命2家分店暫停作業、停止供應餐點，後續待王品公司提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可復業。

衛生局提醒民眾，若於上述期間有至兩分店用餐，且有腸胃不適等症狀，可於4月9日至4月15日至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診 。