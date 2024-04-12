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手刀準備！首波端午台金機票 4月15日上午9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年端午節金門航線共提供380架次，計33664個座位數，並於4月15日(週一)上午9時統一開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝
今年端午節金門航線共提供380架次，計33664個座位數，並於4月15日(週一)上午9時統一開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝

今年端午節共有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，6月7日至6月11日為端午連假台金管制航線，本次金門航線共提供380架次，計33664個座位數，並於4月15日(週一)上午9時統一開放訂位，有需求的民眾手刀要快。

金門縣政府今天表示，端午節連假離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班，民航局也已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

縣府提醒鄉親旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月7日至6月9日台灣出發往金門方向，以及6月9日至6月11日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

另縣府也請鄉親旅客注意，於訂位完成日起3日內完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。如開票後因故無法搭乘原訂航班時，請於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，也提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

首波端午台金機票將於下周一開放購票，有需求的民眾記得手刀準備。記者蔡家蓁／攝影
首波端午台金機票將於下周一開放購票，有需求的民眾記得手刀準備。記者蔡家蓁／攝影

連假 金門

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