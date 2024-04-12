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全台唯一可泊宿燈塔！「小鹿文娛」開創高美濕地新玩法

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
全台唯一紅白相間燈塔，內部空間由小鹿文娛團隊藉「高美意象」策展，未來將與外界合作打造多元展覽主題。圖/小鹿文娛提供
全台唯一紅白相間燈塔，內部空間由小鹿文娛團隊藉「高美意象」策展，未來將與外界合作打造多元展覽主題。圖/小鹿文娛提供

高美濕地有最新玩法，星空、燈塔伴入眠！這是小鹿文娛打造的全台唯一可泊宿燈塔，還有一場別出心裁的「沉浸式入住體驗」。

高美燈塔興建於1967年，是台灣唯一紅白相間的橫紋燈塔，小鹿文娛旅宿集團2023年開始規劃「高美燈塔園區」，今日正式開放，園區結合濕地生態、歷史、人文與自然等元素，打造獨特的住宿空間，包含7間客房和1間交誼廳，並結合複合式服務、展演空間、小食片刻區域等，期盼遊客到此放慢腳步，也能藉此重新活絡高美濕地，打造一生必遊的絕美場景。

集團規劃的「沉浸式入住體驗」，是將燈塔擬人化，於預定時、入住時及離開時提供「聲音導覽」，如同在燈塔的陪伴下，帶領旅人在靜謐的海濤聲中放慢腳步，感受與燈塔的靈魂共振，認識這塊土地的故事。此外，也會安排燈塔參觀活動，暑假還將推出「高美生態與觀星導覽」。

集團將燈塔左右兩側規劃為「高美綬草保護區」，設置完整圍籬，與遊客徒步區完整分隔，可一見瀕稀的自然瑰寶—台灣原生蘭「綬草」，每年3至5月綬草開花期，迷你雅緻的蘭花與紅白塔身互相輝映，尤為美麗。

高美燈塔園區內也結合許多特色商家，透過各種形式傳達在地故事。像是輕食餐飲品牌「遇見你之前」，提供一系列以「海」為主題的特色餐食及伴手禮；手工冰淇淋及窯烤披薩品牌「High on Life」，主打在地產銷，結合當地故事創造特有口味；複合展演空間結合臺中海線在地虛擬人物「海線少女」，結合紙本、周邊與數位化AI互動模式，帶領世界各地旅客一覽海線文化風光。

為慶祝全台唯一可泊宿燈塔開幕，即起推出「喔熊陪你遊燈塔住海邊」活動，4月30日前預訂且完成入住，就有機會獲得台灣黑熊造型的限量「喔熊娃娃」。

高美燈塔園區

官網：https://www.gaomeilighthouse.com/

地址：台中市清水區高美路748號

開放時間：09:00-19:00

電話：04-2611-1861

充滿明亮、綠意的休憩空間，房內選物皆採用在地品牌支持在地創生。圖/小鹿文娛提供
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小鹿文娛「高美燈塔園區」今日盛大開幕。圖/小鹿文娛提供
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充滿明亮、綠意的休憩空間 房內選物皆採用在地品牌支持在地創生。圖/小鹿文娛提供
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小鹿文娛旅宿集團打造「高美燈塔園區」結合輕食、飲品、零售及住宿形成多元空間。圖/小鹿文娛提供
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小鹿文娛結合「遇見你之前」餐飲品牌，以空間呈現早期海軍之生活起居。圖/小鹿文娛提供
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小鹿文娛結合「High on Life」、「海線少女」提供手工輕食及AI互動展覽空間。圖/小鹿文娛提供
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小鹿 燈塔 高美濕地

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