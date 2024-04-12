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率六都之先 南市加碼外送員購電動車最高補助2.75萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市加碼補助外送族群，鼓勵盡早汰舊更換電動車。圖／環保局提供
台南市加碼補助外送族群，鼓勵盡早汰舊更換電動車。圖／環保局提供

台南市政府公告113年度機車汰舊及新購電動機車補助方案，除一般市民享補助，更貼心替幼幼、青年及外送族群提供加碼3000元優惠，補助非常多元，購車最高可省2萬7500元，鼓勵市民騎乘電車E起來。

市長黃偉哲表示，因應2050淨零轉型，市府傾聽基層意見並滾動式檢討，朝各面向多元化推廣低汙染運具，透過公私單位攜手合作，今年度多家機車業者紛紛響應，除了購車優惠，針對外送員再提供加碼最高綠能里程獎金3000元或每月700元減碳趟次獎勵，期望能盡早汰舊換電，共同守護環境。

環保局長許仁澤指出，為鼓勵高行駛里程外送員選擇騎乘電動運具，減少運輸過程中碳排放，今年度全國首創補助外送員，只要符合資格申請換或新購電動機車加碼3000元補助，加上業者所推出的各項優惠，鼓勵外送夥伴加入低碳騎士行列。

環保局表示，民間業者配合政府淨零轉型政策，今年度眾多機車業者推出許多專屬優惠，申請補助請先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台（https://reurl.cc/WRjXm9）」選擇抵換交易範圍為「台南市」即可獲得3500元補助，相關補助辦法詳見「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」，廠商加碼優惠可上(https://cuts.top/BLGg)。

台南市加碼補助外送族群，鼓勵盡早汰舊更換電動車。圖／環保局提供
台南市加碼補助外送族群，鼓勵盡早汰舊更換電動車。圖／環保局提供
台南市加碼補助外送族群，鼓勵盡早汰舊更換電動車。圖／環保局提供
台南市加碼補助外送族群，鼓勵盡早汰舊更換電動車。圖／環保局提供

台南 外送員 環保局長

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