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回響／民眾盼深夜搭得到 高雄輕軌15日起試辦加班區間車

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄輕軌試辦C1至C14站深夜加班區間車。記者王勇超／翻攝
高雄輕軌試辦C1至C14站深夜加班區間車。記者王勇超／翻攝

聯合報3月針對高雄輕軌成圓，蒐集乘客搭乘體驗後的心聲，做成體檢系列報導。其中有民眾反映，輕軌營運時間短，希望能延後與捷運同步。高雄捷運公司今表示，高雄輕軌將在4月15日到6月14日兩個月期間試辦C1至C14站「深夜加班區間車」，讓夜歸民眾可在輕軌與捷運系統之間轉乘，試辦期滿將視搭乘率及沿線居民反應，評估是否續辦。

高捷公司說，高雄輕軌將於4月15日起至6月14日止2個月期間試辦「深夜加班區間車」服務，順行末班車於抵達C1籬仔內站後，將以深夜加班區間車方式延駛至C14哈瑪星站，再折返C1籬仔內站，以同時連結紅橘兩線轉乘車站，供夜歸民眾可在輕軌與捷運系統之間進行轉乘。

高捷公司表示，深夜加班區間車試行範圍為C1籬仔內站至C14哈瑪星站，預計在夜間23:38由C1籬仔內站順行月台發車，約23:43抵達C3前鎮之心站順行月台，並於00:09抵達C14哈瑪星站順行月台。隨後於00:15由C14哈瑪星站逆行月台發車，並於00:46抵達C1籬仔內後收車返廠，C1-C14各站各側月台均會張貼該月台「深夜加班區間車」發車時間供旅客參考。

高雄市民蔡姓男子說，很多人會搭捷運轉輕軌，到苓雅區海邊路周邊景點觀光，或在當地居酒屋、海產攤吃消夜，如果輕軌有深夜加班車，將可玩得更盡興，希望試辦期滿後能續辦。

高雄輕軌將在4月15日到6月14日，試辦C1至C14站深夜加班區間車。記者王勇超／翻攝
高雄輕軌將在4月15日到6月14日，試辦C1至C14站深夜加班區間車。記者王勇超／翻攝
高雄輕軌試辦C1至C14站深夜加班區間車。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌試辦C1至C14站深夜加班區間車。圖／高雄捷運公司提供

加班 捷運 高雄輕軌

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