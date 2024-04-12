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跟大甲媽進香醫師籲勿輕忽水泡傷口 有人變成蜂窩性組織炎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
一名住院病患坐輪椅躦轎底，白袍醫師把轎抬高，為病患祈福。 圖／宏仁醫院提供
一名住院病患坐輪椅躦轎底，白袍醫師把轎抬高，為病患祈福。 圖／宏仁醫院提供

大甲媽回鑾，由於眾多香客隨行，不時也傳出中暑昏倒、走路長水泡，一名潘姓信徒腳掌截肢，仍跟著進香走4天走到起水泡，在員林市宏仁醫院設立的醫療站包紮傷口，還要繼續走。宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎提醒香客，不要輕忽水泡等小傷口，有患者因此感染成蜂窩性組織炎。

宏仁醫院與鎮瀾宮醫療團合作設置醫療站服務香客，今天上午大甲媽回鑾行經員林市，數萬信徒隨行，一名潘姓民眾因腳痛到宏仁醫院包紮傷口，潘男說，他車禍左腳掌截肢已20年，但發心跟隨大甲媽遶境，所以忍著腳痛已跟著走4天，但今早腳實在太痛了，只好到宏仁醫院醫療站包紮傷口。

宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎說，截肢患者傷口癒合後承受壓力比較不好，比一般人更容易水泡、擦傷，要更小心。今天上午也有一位46歲蔡姓女信徒跟遶境多天，左腳跟紅腫，已演變感染成小腿約10乘10公分的蜂窩性組織炎傷口，呼籲大家不要輕忽小傷口，一定要立即處理，才不會擴大感染。

大甲鎮瀾宮醫療團團長李俊頴說，今年熱傷害民眾比例約只有往年的4成，但腳傷患者仍不少。

今天上午大甲媽鑾轎在宏仁醫院停駕約半小時，包括宏仁醫院董事長陳鴻銘、宏仁醫院院長郭顯懋等人均來接駕，院方也設置點心站，宏仁醫院今年除循例安排多位白袍醫師扛轎祈福，一名住院的車禍腦傷病患也請家人推輪椅讓他「躦轎底」祈福，白袍醫師們還特別把轎抬高，讓病患祈福。

今年沿途有250名醫療團志工跟隨隊伍守護香客，上午大甲媽員林分會榮譽會長鐘新景也特別捐贈1部AED給醫療團，由團長李俊頴代表接受，目前醫療團接受各界捐贈有10部AED，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤也特別感謝醫護人員的熱心。

潘先生左腳掌截肢仍發心跟隨大甲媽遶境，到宏仁醫院醫療站包紮傷口。圖／宏仁醫院提供
潘先生左腳掌截肢仍發心跟隨大甲媽遶境，到宏仁醫院醫療站包紮傷口。圖／宏仁醫院提供

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