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放寬國民年金生育給付條件 退保一年內產子也有39522元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部社會保險司副司長陳真慧表示，國保被保險人在國保退保1年內生產，只要沒有領取其他社會保險生育給付者，仍可以請領生育給付3萬9522元。示意圖。聯合報系資料照
衛福部社會保險司副司長陳真慧表示，國保被保險人在國保退保1年內生產，只要沒有領取其他社會保險生育給付者，仍可以請領生育給付3萬9522元。示意圖。聯合報系資料照

為保障國民年金保險的育齡婦女生育給付權益，國民年金放寬生育給付條件。衛福部社會保險司副司長陳真慧表示，國保被保險人在國保退保年內生產，只要沒有領取其他社會保險生育給付者，仍可以請領生育給付3萬9522元，預計一年新增65人受惠。

陳真慧說，國民年金被保險人可能轉換身分，有工作時轉換到勞保、公保等；原先國民年金僅在被保險期生育才可以請領生育給付，此次放寬到退保內一年內生產都可以享有給付，讓被保險人權益不因轉換保險而喪失。

2023年請領生育給付的國保育齡婦女共有1萬3597人，國民年金法被保險人只要在參加國保期間有「分娩或早產」事實，即可請領生育給付，並按月投保金額一次發給2個月3萬9522元；如生雙胞胎者，按比例增給，為7萬9044元。如同一次生產，同時符合軍公教、勞農保之生育給付資格者，僅可擇一請領。

國保 國民年金保險 生育

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