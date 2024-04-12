越南旅客赴台人氣回溫 業者曝背後2隱憂：台灣市場正面臨競爭

越南旅客赴台已恢復至疫情前的95%，觀光署近日率隊至越南推廣，盼再創歷史新高。越南業者樂觀其成，但也指出赴台自由行簽證不好辦，加上中國推出廉價旅遊行程，可能分散赴台客源。

2024年越南國際旅遊博覽會11日至14日在越南首都河內市舉行，中華民國交通部觀光署率領業者、伴手禮店、地方政府等共28個單位前往展出，並以珍珠奶茶的意象打造台灣館，與韓國並列最大參展國。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，2023年越南赴台旅客人次超過38萬，恢復至2019年COVID-19疫情前的95%。希望今年表現更好，能一舉突破2018年49萬人次的紀錄，再創歷史新高。

對於擴大越南旅客赴台遊，周欣毅指出，宜花東將是一個亮點，今年原定安排踩線團，受花蓮地震影響，行程有所延遲，但根據業者回報，7月越南有包機前往花蓮，機票已賣光，顯見越南旅客對台灣東部的興趣不減。

美美國際旅遊公司總經理阮氏棉（Nguyen ThiMen）表示，赴台遊大約占了她們公司業績的2成，根據她的觀察，想去台灣旅遊的人日益增加，主要是因為去台灣玩與越南國旅之間的價差不算太大。

此外，越南今年以來商用飛機架數嚴重不足，國內機票價格變貴。阮氏棉認為，這是促使越南民眾更願意出國的原因之一，而台灣的風景、美食、人文往往獲得越南旅客的高度評價。

儘管如此，有業者觀察到赴台遊市場將面臨挑戰。鼎運旅遊集團河內業務代表阮懷秋（Nguyen HoaiThu）表示，越南年輕人喜歡自由行，但這些旅客若先前沒去過歐美、加拿大、紐西蘭和澳洲等國，申請台灣簽證的手續將非常複雜。

至於團體赴台遊的部分，阮懷秋感覺今年市場較為疲軟，因為越南經濟正在趨緩，民眾只專注於賺錢，另一原因是剛開放旅遊的中國推出了很多產品與目的地，給旅客很多選擇，台灣市場正面臨中國的競爭。

她舉例，中國目前推出邊界旅遊行程，價格很便宜，介於400萬至500萬越南盾（約新台幣5123元至6398元），而台灣行程平均落在1200萬到1400萬，在經濟景氣不明朗的當下，民眾可能更傾向選擇700萬至800萬的國外旅遊行程。