竹市府免費發「食安簡易試劑」 可檢測這2種非法添加物

近來食安風波不斷，新竹市政府衛生局今天宣布攜手新竹市農會發放免費的食安簡易試劑，民眾可到新竹市衛生局及三區衛生所限量索取，領取試劑後即可自行在家檢驗食物中是否有殘留「過氧化氫」及「工業色素皂黃」等非法添加物。未來市府也將成立「新竹市政府食品安全辦公室」，跨局處及時應對重大食安事件，守護市民食品衛生安全。

今天早上由副市長邱臣遠會同衛生局長陳厚全、農會理事長郭瑞誠及總幹事陳學立，也親自示範「過氧化氫」及「工業色素皂黃」2種食品簡易試劑如何使用，觀察食物是否有變色情形，讓市民朋友可以在家自行檢驗，避免吃到食材中不必要殘留物。

陳厚全表示，此次提供的2種簡易檢驗試劑，使用方法簡單，民眾只需於食品中加入單一檢驗試劑觀察其顏色變化，「若有添加過氧化氫產品將會呈現金黃色；添加皂黃產品則會呈現紫色」。民眾若發現檢測結果疑似為陽性時，可提供檢體來源資料給衛生局，由衛生局進一步抽驗查核。

衛生局說明，「過氧化氫」俗稱「雙氧水」，具有殺菌、漂白功能；皂黃為工業染料，不可用於食品，2種添加物若食用過量將有害健康，甚至會引起噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛等症狀，也可能造成皮膚、眼睛及腸胃道腐蝕性傷害，長期食用有致癌症風險。

衛生局提醒，市面常見添加過氧化氫及皂黃的食物包含麵腸、豆干、麵條、烏龍麵、米苔目、豆皮、豆絲、魚丸、脆丸、魚板、魚捲、魷魚絲、魚肉塊、吻仔魚、蓮子等，民眾若察覺產品有疑慮時請勿購買，並同時向衛生局反映。

邱臣遠指出，民眾選擇新鮮食材時，常以外觀完整及色澤為判斷依據，少數不肖業者為增加賣相、避免食品販售過程中腐敗，可能添加「過氧化氫、工業色素皂黃」等非法添加物，竹市衛生局即日起免費提供2種簡易試劑各300份，歡迎民眾到衛生局服務台、檢驗科及三區衛生所索取。