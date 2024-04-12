推動永續醫療 雙和醫院回收廢棄藥罐再製成醫療垃圾袋

為推動永續醫療，新北市長侯友宜今與衛生局、12家大型醫院等，共同簽署醫院永續發展倡議書，由地方政府機關帶領轄內醫院，一同宣示推動永續醫療發展。其中，雙和醫院將廢棄藥罐跟點滴袋回收再利用，製成園內自用醫療垃圾袋。

侯友宜表示，為邁向2030永續城市，新北市政府在2019年就發表了《新北市永續發展目標地方自願檢視報告(VLR)》，這是全面性的行動，需要積極串聯公私部門力量共同合作。而台灣醫療部門的氣候足跡相當於全台碳足跡的4.6%，推動永續醫療刻不容緩，這次結合永續能源研究基金會及轄內12家大型醫療體系的夥伴們，簽署永續倡議書，公開宣示啟動應對策略，展現新北市推動淨零產業永續醫療的決心。

衛生局長陳潤秋表示，新北市已有幾家醫院已在積極推動永續發展，如亞東紀念醫院大力轉型為科技化與智能化的智慧醫院，雙和醫院使用廢棄PE藥罐及點滴袋等再生塑膠，製造院內自用醫療垃圾袋，2家醫院在2023年皆獲得TSAA台灣永續行動獎。

陳潤秋表示，淡水馬偕採用天窗引入自然光線，特殊的玻璃材質(複層低輻射玻璃)，能有效的減少燈光及空調能源的使用，以及土城醫院的黃金級綠建築，還榮獲2023年經濟部節能標竿獎-金獎。