大摩雙擘築光藝境 璀璨耀現 睽違五年！首席傳奇釀酒師Richard Paterson抵台 親揭時光之淬

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傳奇,是時光洪流中未減反增的不可思議,為事物賦予不凡意義。在大摩老酒銀行,每件威士忌藝品都承載了跨世紀的傳奇;每一次品味、談論,都像是重新歌頌這段史詩,同時為十二叉鹿角鍍上當代的仰慕。這些榮光,歸功於奠基了180年仍無止境的奧藝。

睽違五年,執掌大摩奧藝的首席釀酒師 Richard Paterson 將親自來台,為詩意豐沛的盛夏揭開序曲,於五一假期現身台北萬豪酒店「大摩雙擘築光藝境」,親自引領威士忌愛好者踏入大摩老酒銀行舉世獨一的金庫之門,品味國家藝術館般的空間設計與館藏,沉浸在光影、音樂、酩款交織的五感宴饗。

以大摩深厚的歷史為軸,勾兌廣袤的藝術視野,品酩含括了「大摩璀璨18年-2024Edition」等3款酩品,席間更將揭示全新限量酒款「大摩築光大師系列 Luminary No.2 2024限定版 」,讓賓客首全台之先,見證大摩與世界知名建築事務所Zaha Hadid 旗下傑出藝術家Melodie Leung聯袂雕琢的力作。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大摩雙擘築光藝境」報名費用$1,980元。品酩之餘,所有賓客都將獲得熱銷不輟的「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」(璀璨售價2,000元)作為與會禮;現場更有與大師合影的難得機會,以及有機會可將自己攜帶的「大摩璀璨18年」以上酒款供Richard Paterson現場親筆簽名。活動展期自2024年04月30日至2024年05月02,為期3天,詳情請參閱報名網頁。

大摩雙擘築光藝境 六大璀璨一耀眼前

|與傳奇共飲傳奇|首席釀酒師Richard Paterson 領銜品酩

繼2019年在台舉辦的「大摩鎏金四季系列」全球首發會,跨越了疫情時代, 在威士忌界富有盛譽為「神之鼻」,且因奉獻蘇格蘭威士忌產業超過 50 多年的非凡成就,2020 年由英國女皇授勳大英帝國官佐勳章的大摩首席傳奇釀酒師Richard Paterson睽違5年再度來訪台灣。這一次,他將引領台灣粉絲深度賞析大摩180年的歷史底蘊,以及每一款酒藝的深與淺、雅與烈。賓客將在幽默和優雅兼具、感染力十足的講解中,完整沉浸於大摩精心打造的品酩體驗。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

|穿梭時光迴廊 品味輝煌典藏|全球獨一 藏身金庫的國家藝術館

展間透過大量白色與啞金色元素,疊加出奢華卻脫俗的氣質,將一座富具文化涵養的藝術館,收藏在大摩老酒銀行的金庫之中。以新古典風格為空間主調,俐落的透視線條、柔和大方的暈光是再經典不過的設計語彙;暖金色光束交織而成的十字型「時光迴廊」尤具代表性。廊道貫穿會場四個端點,讓所有賓客都能在斑斕光影裡感受大摩的每一件館藏、每一段輝煌。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

|近距領略不朽的拍賣傳奇|壓箱珍稀老酒 一覽無遺

素有「老酒銀行」之稱,大摩典藏的老酒不僅在年份上體現傳奇,更在近十年的威士忌拍賣紀錄上屢創巔峰。本次「大摩雙擘築光藝境」將展出多款拍賣成果斐然的珍稀老酒,包括2010年創下世界第一款突破六位數落槌價的「大摩64年Trinitas」,以及電影《金牌特務》經典對白中強調「一滴都不能浪費」的「大摩62年」——它在2020年蘇富比線上拍賣會上奪得6,200英鎊(約新台幣1,013萬元)的佳績,刷新大摩競拍成就,讓不凡再臻雲頂。更多珍稀酒款,留待威士忌愛好者親眼領略。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

|搶先見證跨界聯彈的重量級新作|大摩築光大師系列 Luminary No.2 璀璨面世

2022年,大摩與蘇格蘭設計博物館V&A Dundee展開為期三年度的酒藝合作計畫,而今年延續 “The Masterpiece in the Making” 的概念和使命感,由大摩攜手世界知名建築事務所Zaha Hadid旗下傑出藝術家Melodie Leung,磅礡推出「大摩築光大師系列 No.2」,包括世上僅有三瓶的「大摩築光大師系列 No.2 珍稀49年單一麥芽蘇格蘭威士忌」與極限量販售的「大摩築光大師系列 No. 2 2024限定版單一麥芽蘇格蘭威士忌」。本次「大摩雙擘築光藝境」將一舉發表系列中兩件酒款,讓行家搶在上市前一睹珍稀風采;此外,現場更將抽出幸運嘉賓,品酩「大摩築光大師系列 No. 2 2024限定版單一麥芽蘇格蘭威士忌」這款雙擘聯袂雕琢的藝術級風味。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

|沉浸在築光之境 沉醉在酒藝之極| 多款經典酩品 一次享受

「大摩雙擘築光藝境」將由首席釀酒師Richard Paterson在音樂與光線交織的藝術氛圍中,領銜品享一系列大摩經典酩款,包括「大摩亞歷山大三世紀念款」、「大摩15年」與「大摩璀璨18年-2024Edition」。這一切不止關於味蕾;透過威士忌最高殿堂的大師級解說,賓客將從大摩核心風味DNA——巧克力和柑橘香氣,點滴回溯製酒過程的轉桶工藝精髓、選桶哲學、耐心積累、無畏精神等,看見完美背後的關鍵金鑰。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

| 雪莉巔峰之作 珍稀獻上 | 「大摩雪莉三桶12年」伴你延續璀璨時刻

為歡迎並感謝各方威士忌愛好者的報名蒞臨「大摩雙擘築光藝境」,特備妥「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」700mL(璀璨售價2,000元)作為報名與會禮。本酒款是上等橡木桶與陳年雪莉酒桶共譜的巔峰之作:最初在美國波本橡木桶中熟成,帶來香草和蜂蜜香氣基底,再轉桶至三種不同風味年份的雪莉桶熟成,展演出大摩經典的巧克力、柑橘及辛香料風味。作為活動的餘音,大摩樂見賓客帶著Richard Paterson在活動中提點的品酩要訣,返家愜意感受酒款蘊藏的甜潤璀璨,隨時踏入心中的老酒銀行。

圖/尚格酒業 提供 ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動期間:2024.04.30(二)– 2024.05.02(四)

|大師品酩場| *請參閱報名場次

●下午場:每日 15:00-17:00

●晚間場:每日 19:00-21:00

地點:萬豪酒店5F萬豪廳(台北市中山區樂群二路199號5F)

活動報名連結: https://bit.ly/3VSwbVB

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康