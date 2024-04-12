大摩雙擘築光藝境 璀璨耀現 睽違五年！首席傳奇釀酒師Richard Paterson抵台 親揭時光之淬

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圖／尚格酒業 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傳奇，是時光洪流中未減反增的不可思議，為事物賦予不凡意義。在大摩老酒銀行，每件威士忌藝品都承載了跨世紀的傳奇；每一次品味、談論，都像是重新歌頌這段史詩，同時為十二叉鹿角鍍上當代的仰慕。這些榮光，歸功於奠基了180年仍無止境的奧藝。

睽違五年，執掌大摩奧藝的首席釀酒師 Richard Paterson 將親自來台，為詩意豐沛的盛夏揭開序曲，於五一假期現身台北萬豪酒店「大摩雙擘築光藝境」，親自引領威士忌愛好者踏入大摩老酒銀行舉世獨一的金庫之門，品味國家藝術館般的空間設計與館藏，沉浸在光影、音樂、酩款交織的五感宴饗。

以大摩深厚的歷史為軸，勾兌廣袤的藝術視野，品酩含括了「大摩璀璨18年-2024Edition」等3款酩品，席間更將揭示全新限量酒款「大摩築光大師系列 Luminary No.2 2024限定版 」，讓賓客首全台之先，見證大摩與世界知名建築事務所Zaha Hadid 旗下傑出藝術家Melodie Leung聯袂雕琢的力作。

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「大摩雙擘築光藝境」報名費用$1,980元。品酩之餘，所有賓客都將獲得熱銷不輟的「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」（璀璨售價2,000元）作為與會禮；現場更有與大師合影的難得機會，以及有機會可將自己攜帶的「大摩璀璨18年」以上酒款供Richard Paterson現場親筆簽名。活動展期自2024年04月30日至2024年05月02，為期3天，詳情請參閱報名網頁。

大摩雙擘築光藝境 六大璀璨一耀眼前

｜與傳奇共飲傳奇｜首席釀酒師Richard Paterson 領銜品酩

繼2019年在台舉辦的「大摩鎏金四季系列」全球首發會，跨越了疫情時代， 在威士忌界富有盛譽為「神之鼻」，且因奉獻蘇格蘭威士忌產業超過 50 多年的非凡成就，2020 年由英國女皇授勳大英帝國官佐勳章的大摩首席傳奇釀酒師Richard Paterson睽違5年再度來訪台灣。這一次，他將引領台灣粉絲深度賞析大摩180年的歷史底蘊，以及每一款酒藝的深與淺、雅與烈。賓客將在幽默和優雅兼具、感染力十足的講解中，完整沉浸於大摩精心打造的品酩體驗。

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｜穿梭時光迴廊 品味輝煌典藏｜全球獨一 藏身金庫的國家藝術館

展間透過大量白色與啞金色元素，疊加出奢華卻脫俗的氣質，將一座富具文化涵養的藝術館，收藏在大摩老酒銀行的金庫之中。以新古典風格為空間主調，俐落的透視線條、柔和大方的暈光是再經典不過的設計語彙；暖金色光束交織而成的十字型「時光迴廊」尤具代表性。廊道貫穿會場四個端點，讓所有賓客都能在斑斕光影裡感受大摩的每一件館藏、每一段輝煌。

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｜近距領略不朽的拍賣傳奇｜壓箱珍稀老酒 一覽無遺

素有「老酒銀行」之稱，大摩典藏的老酒不僅在年份上體現傳奇，更在近十年的威士忌拍賣紀錄上屢創巔峰。本次「大摩雙擘築光藝境」將展出多款拍賣成果斐然的珍稀老酒，包括2010年創下世界第一款突破六位數落槌價的「大摩64年Trinitas」，以及電影《金牌特務》經典對白中強調「一滴都不能浪費」的「大摩62年」——它在2020年蘇富比線上拍賣會上奪得6,200英鎊（約新台幣1,013萬元）的佳績，刷新大摩競拍成就，讓不凡再臻雲頂。更多珍稀酒款，留待威士忌愛好者親眼領略。

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｜搶先見證跨界聯彈的重量級新作｜大摩築光大師系列 Luminary No.2 璀璨面世

2022年，大摩與蘇格蘭設計博物館V&A Dundee展開為期三年度的酒藝合作計畫，而今年延續 “The Masterpiece in the Making” 的概念和使命感，由大摩攜手世界知名建築事務所Zaha Hadid旗下傑出藝術家Melodie Leung，磅礡推出「大摩築光大師系列 No.2」，包括世上僅有三瓶的「大摩築光大師系列 No.2 珍稀49年單一麥芽蘇格蘭威士忌」與極限量販售的「大摩築光大師系列 No. 2 2024限定版單一麥芽蘇格蘭威士忌」。本次「大摩雙擘築光藝境」將一舉發表系列中兩件酒款，讓行家搶在上市前一睹珍稀風采；此外，現場更將抽出幸運嘉賓，品酩「大摩築光大師系列 No. 2 2024限定版單一麥芽蘇格蘭威士忌」這款雙擘聯袂雕琢的藝術級風味。

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｜沉浸在築光之境 沉醉在酒藝之極｜ 多款經典酩品 一次享受

「大摩雙擘築光藝境」將由首席釀酒師Richard Paterson在音樂與光線交織的藝術氛圍中，領銜品享一系列大摩經典酩款，包括「大摩亞歷山大三世紀念款」、「大摩15年」與「大摩璀璨18年-2024Edition」。這一切不止關於味蕾；透過威士忌最高殿堂的大師級解說，賓客將從大摩核心風味DNA——巧克力和柑橘香氣，點滴回溯製酒過程的轉桶工藝精髓、選桶哲學、耐心積累、無畏精神等，看見完美背後的關鍵金鑰。

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| 雪莉巔峰之作 珍稀獻上 | 「大摩雪莉三桶12年」伴你延續璀璨時刻

為歡迎並感謝各方威士忌愛好者的報名蒞臨「大摩雙擘築光藝境」，特備妥「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」700mL（璀璨售價2,000元）作為報名與會禮。本酒款是上等橡木桶與陳年雪莉酒桶共譜的巔峰之作：最初在美國波本橡木桶中熟成，帶來香草和蜂蜜香氣基底，再轉桶至三種不同風味年份的雪莉桶熟成，展演出大摩經典的巧克力、柑橘及辛香料風味。作為活動的餘音，大摩樂見賓客帶著Richard Paterson在活動中提點的品酩要訣，返家愜意感受酒款蘊藏的甜潤璀璨，隨時踏入心中的老酒銀行。

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活動期間：2024.04.30（二）– 2024.05.02（四）

|大師品酩場| *請參閱報名場次

●下午場：每日 15:00-17:00

●晚間場：每日 19:00-21:00

地點：萬豪酒店5F萬豪廳（台北市中山區樂群二路199號5F）

活動報名連結： https://bit.ly/3VSwbVB

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