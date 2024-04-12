喘息服務低利用、缺工嚴重 家總盼長照3.0納互助式喘息

衛福部去年統計，符合長照使用喘息服務資格約60萬名家庭照顧者中，長照2.0喘息服務使用人數約14萬人左右，使用率僅23%。 家庭照顧者關懷總會指出，喘息服務使用率低，主要是一對一喘息服務費用高、擔心長輩無法適應二大原因。但長照大缺工是可預見的情況，盼長照3.0將家庭照顧者「互助式喘息」納入，增加人手。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，有些照顧者即使希望獲得喘息空間，仍放不下心，也擔心長輩不適應外人照顧，且長照2.0的一對一喘息服務，每天要花費616元，金額看似不大，但照顧時間拉長，仍會對照顧者造成經濟負擔，喘息服務利用率低，不難理解。

陳景寧說，目前已使用長照2.0照顧資源的14萬民眾，知道照顧過程中需要適度喘息、該花的錢不能省，且許多照顧者仍在職場就業，會在喘息服務與離職照顧間權衡，長照2.0的喘息服務確實造福一些民眾，但仍面臨缺工問題。

「長照專業人力供需是另一問題，一對一的照服員照顧一定不夠。」陳景寧表示，一對一喘息服務照顧者負擔616元，政府則支付3千餘元，以符合照服員的勞動條件，但假日照服員薪資依勞基法規定必須加成，且即使花了錢也難找到人力，並非長久之計。

全台有83萬需長照民眾，4成使用政府提供的照顧服務、一成住長照機構，仍有半數未被公共服務涵蓋。陳景寧表示，長照人力不足的情況不會改變，一對一喘息服務轉型為一對多，勢在必然，未來一對一照顧服務只適合讓極重度、無法出門的長者使用，其他長者可以透過家總推動多年的「互助式喘息」來照顧。

陳景寧說，家庭照顧者是長照體系一直忽略的照護資源，互助式喘息透過照顧者「自行換工」原則，由專業照顧人員與家庭照顧者互相搭配，合作照顧4至6位長者，達到1比3的照顧比率，而照顧者可以喘息2次、排班1次，每次為8小時，藉此解決長輩假日照顧難題，讓照顧者獲得喘息。

陳景寧表示，互助式喘息服務媒合過程很重要，必須找到不同照顧者、照服員都合適的時間，並確認長輩的需求，過去媒合工作都靠社工「在腦中進行」，家總今天啟動「互助喘息預約服務平台（https://www.mutualrespite.com.tw）」，除讓照顧者方便預約、媒合，社工也能從後台Excel表格統整需求，解決社工人力缺乏的問題。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線