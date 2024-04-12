藝術家陳瑞福辭世 文化部頒贈旌揚狀

知名實況主統神（張嘉航）因評論黃子佼性醜聞事件「沒那麼嚴重」、「想X未成年」等失言言論遭到撻伐，也被台北市議員苗博雅好好教導一番，昨（11）日開直播二度痛哭認為自己「被人格性毀滅、社會死亡」，將外出散心幾天不直播，不過仍未給廠商太多信心，今（12）日再累積第12家廠商知名床墊「德國Emma」終止合作。

2024-04-12 13:42