樂迷千萬別錯過！台灣10大熱門音樂祭排行



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「音樂祭」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台十大熱門音樂祭排行。

每年台灣各地都會舉辦大大小小的音樂祭，匯聚國際與本土的音樂人才，吸引眾多樂迷朝聖。而究竟哪個音樂祭最受矚目呢？我們本次便針對「音樂祭」進行觀測，快來看看網友討論度最高的音樂祭在哪裡！

「大港開唱」豪華演出陣容引熱議 「浪人祭」舞台與動線規劃受好評

▲ Top10全台熱門音樂祭 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「音樂祭」相關話題的討論，可以發現每年在高雄舉辦的「大港開唱」受到最多關注。大港開唱是台灣指標性的大型音樂祭，通常會在3月底舉辦，邀請國內外的知名藝人與樂團共同演出。

今年更是因為豪華陣容引起熱議，如「光看草東和閃靈就超值，大象體操feat壞特也超夢幻」、「大港我愛你！請到JABBERLOOP和滿島光也太驚喜」、「有極限荷爾蒙和亞細亞功夫世代真的瘋掉，大港今年陣容好頂」等。

不過，在節目時間表公布後，許多樂迷都對日本初戀女神「滿島光」與知名樂團「草東沒有派對」演出時間撞檔感到困擾，失望說道「也太崩潰，草東和滿島光撞在一起怎麼選」、「草東和滿島光可以不要強蹦嗎」，遺憾無法同時觀賞到兩個熱門表演。

而重視環境永續的「浪人祭」巧妙結合了音樂與淨灘活動，將舞台設置在台南安平觀夕平台旁的大草皮上，讓樂迷可以在被音樂圍繞的同時，還能感受到海風吹拂，享受獨特的海濱音樂體驗。

許多網友都滿意表示「浪人祭真的榮登我台灣音樂祭的第一名，可以吹著海風跟著音樂搖擺很舒服」、「很愛浪人祭總是很chill的感覺，大家微醺跟音樂搖擺跳舞超爽的」。

另外，浪人祭的動線與舞台設計同樣備受好評，不少樂迷紛紛稱讚「動線很簡單友善，驗票流程也很快速就可以入場」、「同場地雙舞台的設置超棒，每場結束隔壁都會順暢銜接不冷場」等，但也提醒民眾由於場地鄰近海灘，現場沙塵可能較多，可以攜帶毛巾與口罩多加防範。

自2006年起舉辦的「簡單生活節」則秉持著「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」的理念，透過風格多元的音樂舞台和創意市集，與樂迷共創生活的多樣風貌。

不少參加過的網友都對簡單生活節的豐富活動讚譽有加，表示「同時段會有兩個風格迥異的舞台供人選擇，也可以跟著華語金曲快樂跳舞」、「在這裡絕對能找到事情做，市集攤販種類多到可以按摩、算命、喝酒、玩遊戲」等，認為簡單生活節的活動安排相當充實。不過由於去年舉辦的場地較小，也有網友提到「要提早進場搶前排才能有很嗨的感覺」、「希望主辦方能控管野餐墊佔位的情況」等，期待未來能有更佳的觀賞體驗。

你最喜歡哪個音樂祭呢？如果你也對音樂很感興趣，不妨參考上述網友的討論內容，親自到音樂祭現場一睹演出者的舞台魅力、感受音樂愛好者齊聚一堂的熱血與震撼吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「音樂祭」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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