食物中毒怎麼辦？網議出現「這些」症狀應儘速就醫



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「食物中毒症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的食物中毒症狀排行。

最近在台灣出現多起食物中毒案例，引起了社會的關注和對食品安全的擔憂。食源性疾病俗稱為「食物中毒」，是由於攝取受到污染的水或食物而引起的疾病。根據衛福部食藥署的定義，當兩人或兩人以上因攝取相同食品而出現相似症狀時，就稱為一起食物中毒案件。不過，究竟食物中毒會有哪些症狀呢？我們本次就針對「食物中毒症狀」進行觀測，快來看看網友們怎麼說吧！

食品毒素刺激腸胃恐致腹瀉與血便 噁心想吐時應暫時停止進食

▲ 網友熱議TOP8食物中毒症狀 網路聲量調查 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「食物中毒症狀」相關話題的討論，可以發現「腹瀉」是相當典型的食物中毒症狀。由於食物中的細菌、病毒或毒素刺激腸胃引起發炎反應，患者通常會感到「肚子絞痛」或「胃痙攣」，同時排出帶有大量水份的糞便，偶爾甚至會伴隨著血便與膿便。

有民眾就反應「在新聞看到曾用餐的店面出現食物中毒案件，才發現原來姪子前兩天上吐下瀉是因為食物中毒」，引來有同樣困擾的網友反饋「我姑姑也是那天吃這家餐廳，隔天直接拉肚子」、「我是中午吃完就肚子絞痛，同桌男友則是隔天才拉肚子」等，並補充遇到類似情況可以盡快就醫和通報衛生局。

此外，食物中毒時還會頻繁「嘔吐」，並且無法保持液體攝入。即有網友分享自己「吃完某餐廳就腹瀉、發燒、頭暈、吐，整個人身體非常不舒服」。

吸引許多網友回覆「我也吃過這家，人生第一次吃到送急診，上吐下瀉整個人快不行」、「我之前去吃了一間有半熟蛋的義式餐廳，結果吃不到一半開始肚子絞痛、頭暈想吐，後來去廁所爆吐了一波」等。提醒中毒患者感到噁心或嘔吐時，應該暫時停止進食，讓腸胃休息一段時間。

而在上吐下瀉後，身體會迅速失去水分導致脫水，因此患者通常也會出現「虛弱無力」及「口渴」等症狀。

即有網友在討論區提到「因為食物中毒上吐下瀉，最後還脫水、整個人完全沒力氣」，引起網友討論「我也是吐到沒東西吐，臉色蒼白然後全身虛脫」、「我拉完肚子整個人超虛弱，後來才知道有脫水趕快喝一堆水」。

提醒民眾在遇上食物中毒時，也要密切關注脫水症狀，適量補充水分和電解質，以幫助身體恢復健康，若是症狀嚴重導致無法喝下水，就需要即時到醫院輸液治療。

食物中毒的嚴重程度會受到多項因素影響，包括毒素攝取量、致病原因、患者年齡及個人健康狀況等。因此，若是出現食物中毒的症狀，應立即尋求醫療幫助，以確保得到及時的治療和救助。

此外，為了預防食物中毒，要盡量保持飯前洗手的習慣，選擇新鮮的食材並注意保存溫度，還要將生熟食分開、徹底加熱，才能有效減少風險。畢竟預防勝於治療，適當的食品安全措施才是保障健康的關鍵！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「食物中毒症狀」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/03~2024/04/03，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw