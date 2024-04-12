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端午連假往來澎湖提前訂位 4月15日起搶票

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
端午節連續假日，各航空公司澎湖往來台灣的班機，4月15日開始訂位。圖為澎湖航空站一隅。記者石秀華／攝影
端午節連續假日，各航空公司澎湖往來台灣的班機，4月15日開始訂位。圖為澎湖航空站一隅。記者石秀華／攝影

因應疏運端午節連續假期遊客，台灣往來澎湖班機提前接受訂位。澎湖縣政府旅遊處今天表示，3天連假航空公司對台灣往來澎湖，提供544航次班機，4月15日上午9時起開放訂位，並提醒民眾及早規畫外出旅遊或返鄉行程。

澎湖縣府旅遊處表示，6月8日至10日是端午節連續假日，各航空公司提供澎湖航線（不含澎湖─金門航線）共544架次、5萬3014個座位，並將視需求狀況適時增班，訂4月15日上午9時起統一開放訂位，民眾可逕洽各航空公司訂位專線、全球資訊網、App或超商訂位系統購票。

澎湖旅遊處表示，交通部民航局參考以往連續假期旅客搭機需求，規畫6月7日到11日是航空疏運期，6月7日到9日是台灣出發往離島的高峰期，6月9日至11日是離島搭機往台灣熱門時段，為妥善利用空運資源，比照農曆春節及清明節假期，機票上會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」，如訂位後因故無法搭機，須於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依規定退票，以維護自身權益。

澎湖旅遊處並提醒民眾，盡早規劃行程，提前訂位，如訂不到機位，可洽各航空公司官網及客服專線候補訂位，候補數據將是縣府協調民航局，請航空公司增開航班的依據。

機票 民航局 澎湖縣

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