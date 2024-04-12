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響應世界地球日54週年 漁業署推買台灣鯛享優惠

中央社／ 台北12日電

漁業署今天表示，響應世界地球日第54週年，推出友善地球活動，消費者只要在4月12日至5月9日期間，於全聯門市購買指定台灣鯛系列產品滿新台幣200元，就可現折20元。

農業部漁業署發布新聞指出，響應世界地球日第54週年，輔導財團法人台灣養殖漁業發展基金會與全聯福利中心攜手合作，以「友善地球」為主題，一同推出國產台灣鯛系列產品優惠活動。

活動期間自4月12日起至5月9日止，只要到全台全聯福利中心門市購買指定台灣鯛系列產品消費滿200元，結帳時即可現折20元，登錄發票可加碼抽買菜金等好康活動。

關於指定台灣鯛系列產品內容，漁業署說明，包含鯛魚火鍋片、鯛魚排（大）、鯛魚腹片（中）、台灣鯛背肉、台灣鯛魚下巴、馬告鯛魚腹片、生鮮魚片（背肉）、熟成鮮腹肉、蒲燒鯛魚腹片等。

台灣鯛要如何烹飪、營養價值如何，漁業署說，不僅全年盛產，在地生產並落實品管，肉鮮味美，乾煎、醬燒、煮湯都是料理百搭的好選擇，且低脂肪、高蛋白、低鈉高鉀又富含維生素B12及人體必需胺基酸。

世界地球日 漁業署

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