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中油執行油價平穩雙機制 下週汽柴油估不調整

中央社／ 台北12日電

沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲原油官價，又逢以伊衝突導致中東地緣政治情勢升溫，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價平穩機制，預估15日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.6元，95無鉛汽油每公升31.1元，98無鉛汽油每公升33.1元，超級柴油每公升為27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至4月11日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價每桶90.93美元，較上週89.90美元上漲1.03美元；新台幣兌美元匯率為32.106元，較上週32.037元貶值0.069元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.8元，柴油每公升調漲5.3元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估15日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均不調整。

中油 國際油價 美元匯率

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