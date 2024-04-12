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端午節連假來臨 民航局：離島航班15日開放訂位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部民航局12日宣布端午節三天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計94,713個座位數，並自4月15日（下周一）上午9時起開放訂位。

今年端午節假期自113年6月8日(週六)至113年6月10日(週一)有3天連假，民航局規劃6月7日(周五)至6月11日(周二)為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線544架次、53,014個座位數；金門航線380架次、33,664個座位數；馬祖航線118架次、8,035個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1,042架次、94,713個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段6月7日至6月9日台灣出發往離島方向，以及6月9日至6月11日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局 航線

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