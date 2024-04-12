高雄直飛香港！長榮開闢新航線 今早首航滿班出航

高雄國際機場仍未脫離新冠肺炎疫情影響，今年3月的航運量與疫情前相比，只恢復7成7，但長榮航空看好旅客需求，開闢高雄-香港航線，今天起每天1班，5月15日起增為每日2班。今天上午的首航班機滿班，從高雄搭載184位旅客前往香港，另有178名旅客要從香港來高雄。長榮航空總經理孫嘉明說，希望吸引香港民眾來台灣，活絡觀光旅遊。

長榮航空今早在高雄國際機場舉辦高雄-香港航線首航活動，特別打造的濃厚香港風格候機室，並以高雄、香港的現代高樓大廈風景，及著名香港叮叮車為題，設置拍照打卡區，並邀請遊客玩「套圈圈」、「疊疊樂」遊戲，完成任務可獲得長榮航空限量商品。

林姓男子說，他要去台北看明天梁詠琪的演唱會，因為台灣已經沒有西部國內線航班，上個月發現長榮航空今天有高雄-香港首航，立刻購買機票，想要從高雄搭飛機到香港，再轉機到台北，「體驗與高鐵不同的選擇！」蔡姓男子說，因為對航空有興趣，特地來體驗高雄-香港首航，到了香港就隨意走走逛逛。

長榮航空總經理孫嘉明表示，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港，完整港澳航線布局的最後一塊拼圖，讓長榮航空成為唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門四條航線的航空公司。

孫嘉明說，長榮航空高雄-香港航線的開闢，不只是著眼方便南台灣鄉親赴港的便利空中交通，更期待藉由不同航點進出的便利性，吸引香港民眾來台灣旅遊，不管是南進北出，或北進南出，都更加方便。

長榮航空表示，今天起高雄-香港航線每天1班，5月15日高雄-香港增為每日2班後，加上桃園-香港每週53班，台港航線將來到每週67班；搭配高雄-澳門每週3班、桃園-澳門每週14班，屆時每周將有84班由高雄或桃園飛往港澳地區，密集的航班與多元的航線組合，提供旅客更加彈性的行程規劃。

高雄國際航空站主任傅耀南說，今年3月份的運量已恢復到2019年3月運量的73.7%，後續仍將依照民航局鼓勵航空公司飛航高雄國際航空站的新增航線或原有航線累積班次優惠措施，減收或免收降落費用，以提升高雄國際航空站的整體運量。目前高雄國際航空站正在進行新航廈擴建案，對於未來各航空公司飛航高雄機場的服務能量及服務品質也會有顯著的提升。