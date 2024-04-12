放陷阱遭誤解「抓熊」 部落：布農文化自古獵熊是禁忌

花蓮縣卓溪鄉近年台灣黑熊出沒頻繁，以套索陷阱（俗稱山豬吊）防範野豬的同時也出現黑熊誤踩陷阱情事發生，當地部落因此常遭外界誤解。部落居民指出，獵捕黑熊自古就是布農族的禁忌，外界的指控有失公平。

卓溪鄉清水部落頭目何成忠表示，自古獵捕黑熊就是布農族的禁忌，假如有族人不小心抓到黑熊都要在村子裡休息5天，否則今年播種的小米和其他作物都會和黑熊的毛皮一樣漆黑，也就是今年不會豐收，族人看到黑熊從來都是直接離開的，更不會用任何獵具來傷害黑熊。

何成忠說，現在已經有好幾隻黑熊的活動範圍進入到村子裡的住宅區後面，很多人尤其小朋友都很害怕，因此部落也不斷告訴小朋友不要到處亂跑，很多人也不敢一個人單獨上山，另外工寮裡絕對不要放任何食物、罐頭等，因為已經發生過黑熊「入住工寮」了。

卓溪部落居民黃仁和說，去年在苦茶園發現一隻受困套索的黑熊，通報花蓮分署後慶幸平安獲救；布農族耆老高新興解釋，族人用山豬吊的目的是抓造成農損的山豬，並非刻意抓熊；清水部落族人何秋美說，布農文化不允許獵熊，抓到熊的話，反而整年的收穫變差。

針對套索工具的必要，以及近期要求立法禁用山豬吊的呼聲，農業部林業保育署表示，山區農民防治獸害以及原住民傳統狩獵的需求，依據生物多樣性公約應該受到尊重，而相對於殺傷性更強的獸鋏或毒餌，目前也尚無比套索更理想的陷阱可替代。

林業保育署也解釋「一年後將全面禁用山豬吊」的說法，目前市售山豬吊因為口徑太大，導致非標的物種如黑熊也會受困，過細的套索又容易導致動物肢體被束緊後的嚴重傷害，因此透過研製口徑較小、線徑較粗的改良式獵具，希望逐步取代不友善的市售山豬吊。